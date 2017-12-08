Rusya'dan ABD'ye: Kuzey Kore hazır

Lavrov, Pyongyang’ın Washington ile güvenlik garantisi konusunda görüşmek istediğini, Moskova’nın da görüşmeler yapılmasına destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir araya gelen Lavrovgörüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Tillerson’la Kuzey Kore’yi konuştuk. Bu konuda tavrımız değişmedi. Cepheleşme, provokasyon ve macera kısır döngüsüne bir son verilmeli” ifadelerini kullandı.

Lavrov açıklamalarına “Kuzey Kore, güvenlik garantisi konusunda ABD ile görüşmeye hazır. Biz de bu müzakerelerin yürütülmesi için destek vermeye hazırız” sözleriyle devam etti.

Lavrov, Kuzey Kore ile ilgili sorunların yalnızca barışçıl yollarla çözülmesi için işbirliğine devam edilmesi çağrısı da yaptı.