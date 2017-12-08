Kadirov, Trump'ın Kudüs kararına öfkeli

Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov Trump'ın Kudüs Kararı hakkında konuştu. ABD'nin bölgedeki barışı baltaladığını ifade etti.

Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov, verdiği bir röportajda Donald Trump'ın Kudüs kararı hakkında görüşlerini ifade etti. Kadirov, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına öfkelendi.

Trump bölgenin barışını bozuyor

Kadirov, Trump'ın Rusya'nın Ortadoğu'da stabiliteyi sağlamak için verdiği uğraşları boşa çıkardığını ifade etti. "Donald Trump dünyanın üç din merkezi olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı.Bu şu anlama geliyor: Filistinliler özgürlük için sahip oldukları son umudu kaybetti. Bu gerçekten üzücü. Rusya'nın desteğiyle Şam yönetimi,ülkesinde zafer kazandığı sırada, ABD yıllarca bu zorlu bölgede siyasi ve diplomatik uğraşlar vererek çözüm üretmeye çalışmış olanları bu kararla sırtından vurdu." dedi.

Terörü Trump yaratıyor

Ortadoğu'daki terörün sorumlusu olarak Trump'ı bu sözleriyle gösterdi: "Trump İsrial'i ateş çemberi içine sürüklüyor. Amerikan Başkanı Trump ne yapmaya çalışıyor? Cevabı çok basit, artık tüm şüphelerimiz ortadan kalkmış bulunmakta, şimdi kendi ''yeni dünya düzeni'' için terörü Irak'ta ve Suriye'de kimin yarattığını artık çok iyi biliyoruz."

Ortadoğu'da ateşin içine benzin döküyor

"Trump bu kararıyla İsrail'i daha kanlı, güçlü, organize olmuş bir intifadayla karşı karşıya bıraktı. Bu büyük çaplı bir savaş demek. ABD bu kararıyla Ortadoğu'daki barış sürecine bir darbe indirdi. Barış adına bölgede adım atılırken, ABD barışı bozan ortalığı savaş alanına çeviren adımlar atıyor. Bölgeye barış getirmek istiyoruz derken Ortadoğu'da ateşin içine benzin döküyor."