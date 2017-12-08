08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
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Bakan Elvan'dan 'sanayi' açıklaması

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Bakan Elvan'dan 'sanayi' açıklaması
Bakan Elvan, sanayi üretimindeki artışın ihracatı olumlu etkileyeceğini ve bu gelişme ile yılın son çeyreğinde büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret etmektedir." dedi
Bakan Elvan'dan 'sanayi' açıklaması Bakan Elvan'dan 'sanayi' açıklaması Bakan Elvan'dan 'sanayi' açıklaması

Sanayi üretimi, Ekim ayında yıllık bazda yüzde 7,3 artış göstermiştir. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen bu oran, reel sektörde canlılığın güçlü bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Üçüncü çeyrekteki yüzde 10’luk artışın ardından sanayi üretimi dördüncü çeyreğe de sağlam bir giriş yapmıştır.

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde sanayi üretimi ortalama olarak yüzde 5,8 artmıştır. 2016 yılının aynı döneminde bu oranın yüzde 1,8 olduğu göz önüne alındığında yakalanan başarının ne kadar büyük olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ekim ayında, sermaye malı üretimi yüzde 13,5, ara malı üretimi yüzde 6,4 oranında artmıştır. Bu da özel sektörün ekonomimize olan güveninin devam ettiğinin temel bir göstergesidir.

Sanayi üretiminde sektörlere yayılan dengeli bir üretim artışı gözlenmektedir. İmalat sanayiinde üretim yüzde 7,7 artmıştır. Alt sektörlere bakıldığında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre; fabrikasyon metal ürünleri imalatı yüzde 13,7, giyim eşyaları imalatı yüzde 13,1, plastik-kauçuk üretimi yüzde 12,5, motorlu kara taşıtı imalatı yüzde 9,3, gıda ürünleri imalatı yüzde 8,2 ve kimyasal ürünlerin imalatı yüzde 6,5 artış göstermiştir.

Ekim ayında yurtiçi üretim ve talep göstergeleri reel sektör dinamizminin devam ettiğini göstermektedir.  Ekim’de Kapasite Kullanım Oranı yüzde 79,8 ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,8 ile yüksek seviyesini korumuştur. Aynı dönemde, perakende ticarette ciro endeksi yüzde 15,2, elektrik üretimi yüzde 8, otomobil üretimi yüzde 4,5 ve beyaz eşya üretimi yüzde 5,1 oranında artmıştır. Sanayi üretiminde kaydedilen bu artışlar önümüzdeki dönemde de ihracatı olumlu yönde etkileyecektir. 


Bu gelişme yılın son çeyreğinde de büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret etmektedir. Ekonomik göstergelerdeki gelişmeler büyüme oranlarını 2017 için Orta Vadeli Program hedefimizin üzerine çıkaracaktır. Yıllık büyüme hızının yüzde 6’yı aşması sürpriz olmayacaktır. Türkiye ekonomisi iç ve dış tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. 

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