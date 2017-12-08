G.Saray'a Almanya ve İspanya'dan iki yıldız!

Galatasaray'da transfer gelişmesi! Sezon başına yaptığı flaş transferlerle damga vuran Galatasaray'da ocak ayı için takıma yeni katılacak isimler için çalışmalar sürüyor.

Yevhen Konolpyanka için Schalke'ye kiralık ve bonservis ücretli iki teklif sunuldu. Filipe Luis'e 4.5 milyon Euro isteyen Atletico Madrid ile de pazarlık sürüyor.

İşte Galatasaray'ın ocak ayı planı! Sarı kırmızılılar, devre arasında 1 değil 2 transfer bombası patlatmayı hedefliyor...Galatasaray Kulübü, Yevhen Konolpyanka ve Filipe Luis'i almak üzere harekete geçti. Ara transfer için start, başkan Dursun Özbek,sportif direktör Cenk Ergün ve teknik direktör Igor Tudor arasındaki görüşmelerden sonra verildi. Tudor, Özbek ve Ergün'e, "Sol tarafı güçlendirmeliyiz" dedi.

Yapılan değerlendirmelerden sonra iki futbolcunun transferi için görüş birliğine varıldı. İşte Konolpyanka ve Luis'in transferleri ile ilgili son durum...

IGOR TUDOR ÇOK İSTİYOR!

Galatasaray'ın sol kanat hücumcusu olarak göz bebeği Konoplyanka sezon başında da kiralanmak istenmişti. Tudor bu konudaki onayını, "Ofansta her bölgede oynuyor" diye vermişti. Schalke'de bu sezon 1 gol 4 asist yapan Ukraynalı oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başladı. Sarı kırmızılı kulüp, kiralamak ya da bonservisi ile birlikte transfer etmek üzere 2 ayrı formülü Alman kulübü Schalke 04 ile konuşarak Konoplyanka'yı ocak ayında İstanbul'a getirmek istiyor.