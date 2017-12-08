Alman yıldız dönercide Türklerle buluştu!

Almanya'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipsiz maçını izlemek için bulunan Beşiktaşlı taraftarlar maç sonrasında stat yakınındaki bir dönerciye gittiler.



Siyah beyazlı takımın destekçileri neşe içinde masalarında otururken, kapıdan içeri eşofmanlı bir genç girdi. Hemen tanıdılar. Bu genç, iki saat önce sahada Beşiktaş'a gol atmak için çırpınan RB Leipzig ve Alman milli takımının santrforu Timo Werner'di.



Milli futbolcu da karnını doyurmak için döner yemeğe gelmişti. Bir süre Beşiktaş taraftarları ile oturan ve fotoğraf çektiren Werner, yenilgiyi dönerle hazmetti.