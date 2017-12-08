Süre daralıyor! Başvurana 3 bin 407 lira

Kamuda 30 yıldan fazla çalışmış emeklilerin ek ikramiye almak için başvuru süresi daralıyor. Başvurusunu yapan yıllık 3 bin 407 liraya varan ödemeden yararlanacak.

400 bini aşkın emekliyi ilgilendiren ek ikramiye ödemelerinde başvuru için son 1.5 aya girildi. Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olup, ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlar, 27 Ocak'a kadar başvurursa ek ödeme alabiliyor. Eğer emekli vefat etmişse de yakınlarının bu süre içinde başvuru yapması şart. Bu yılın başında yasalaşan torba yasa kapsamında 7 Ocak 2015'ten önce emekli aylığı bağlanan memurlara 30 yılın üzerindeki hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanındı. Memur emeklilerine 30 yılın üzerindeki her tam hizmet yılı için ödeme yapılması karara bağlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017'den önce başvuruda bulunup dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayıldı. Diğer emeklilere ise yasanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak'ı takip eden 1 yıl içinde başvuruda bulunma şartı getirildi.

NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli ikramiyesi tutarı, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplanıyor. İkramiye farkının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor. Her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiyenin bir yıllık tutarı 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olamıyor. Yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı ise 3 bin 407 lira.

3 AY İÇİNDE 7.500 LİRA

İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle takip eden yılın aynı ayında ödenmesi kararlaştırıldı. Mart itibarıyla başlayan ödemeler kapsamında müracaat eden ve başvurusu haklı bulunan 232 bin 506 kişiye SGK tarafından toplam 1.1 milyar lira ödeme yapıldı..

KAYNAKTAKVİM