Balık şeklinde bir tabut istenince mesleği değişti

Gana'da 33 yıllık marangoz ustası Stroniker Kwame Helo, tasarladığı ilginç tabutlar için kimi zaman hayattayken gerçekleşmeyen hayallere kimi zaman da ölenlerin mesleklerine göre seçimler yapıyor.

SIRADAN MARANGOZKEN TABUT USTASINA DÖNÜŞTÜ

Başkent Akra'da 33 yıldır marangoz ustası olarak çalışan ve balıktan uçağa pek çok farklı figürde tabut tasarlayan Helo, sıradan bir marangozken ünlü bir tabut ustasına nasıl dönüştüğünü AA muhabirine anlattı.

Helo, başlarda sadece mobilya ve normal tabut yaptığını ancak birgün balık şeklinde bir tabut siparişi almasıyla mesleğinde dönüm noktası yaşadığını dile getirdi.

"En başta yapabilir miyim acaba diye düşündüm, deneyeyim en azından dedim. Baktım gerçekten ortaya balık şeklinde tabut çıktı. Sonra da bu ilginç tabut siparişlerinin ardı arkası kesilmedi." diyen Helo, şimdi neredeyse hiç normal tabut siparişi almadığını söyledi.

Helo, insanların neden farklı şekillerde tabut istediğini ise şöyle açıkladı:

"Genelde insanlar hayattayken yaptıkları işle ilgili tercihler yapıyor. Bölge halkının çoğu balıkçılıkla uğraştığı için genelde balık ve tekne şeklinde tabut siparişi veriyorlar. Mesela öğretmen cenazesi için kitap ya da kalem şeklinde tasarımlarımız mevcut ya da fotoğraf sanatçısı için fotoğraf makinası şeklinde tabutumuz var. Kadınlar genelde ev ya da araba figürünü tercih etse de çiftçiler kakao çekirdeği ya da mısır koçanı istiyor. Mesleklerin dışında insanlar gerçekleştiremedikleri hayallerini tabutlarında görmek istiyor. Örneğin hayat boyu araç sahibi olmak isteyen ancak gerçekleştiremeyen birinin tabutunda araba figürü çalışıyoruz."

Gelen her talebi yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Helo ancak kartal, aslan gibi gücü simgeleyen figürleri "atalara saygısızlık" olur gerekçesiyle tercih etmediklerini aktardı.

BU TABUTLARI YAPMAK ÜÇ HAFTASINI ALIYOR

Helo, özel figürlü tabutların yapımının yaklaşık 3 hafta sürdüğünü belirterek, "İnsanlar artık sıradan tabutlar yerine kişiselleştirilmişleri tercih ediyor. İyi kazanıyorum. Ama bunun yanı sıra tabut ustalarının ailelerine ölüm meleğinin uğramadığı ve kendilerinin uzun yaşadığı yönünde bir inanış var. Kısacası bu iş beni hem madden hem manen fazlasıyla tatmin ediyor." diye konuştu.

Kendisi için de İncil şeklinde tabut tasarlayan Helo, böylece öldüğünde bile Allah'la arasındaki bağın devam edeceğine inandığını söyledi.

Helo'nun müşterilerinden James Efoe ise annesi için uçak şeklinde bir tabut siparişi verdiğini dile getirdi. Hiç uçağa binmemiş annesinin bu hayalini en azından tabutuyla yerine getirmek isteyen Efoe, şöyle konuştu:

"Annem hayattayken devamlı uçakların nasıl çalıştığını, uçağa nasıl binildiğini sorardı. Biz de hiç uçağa binmediğimiz için o üzülmesin diye devamlı yalan söylemek zorunda kalır, uçakların ne kadar görkemli araçlar olduğunu anlatırdık. Onu kaybedince 'yaşarken binemedi en azından öldüğünce uçağa binsin' dedik ve uçak şeklinde bir tabut siparişi verdik."

Efoe, kendisi için ise ev şeklinde tabut tercih edeceğini kaydetti.