Çiftçiye telefonla canlı destek verecekler

Gübretaş, ziraat mühendisleriyle ücretsiz olarak çifçilere uzaktan bilgi desteği vermeye başladı. İnternet ve mobil uygulamalardan sonra üreticilere canlı telefon desteğiyle sektördeki ilk danışmanlık hizmetini başlatan Gübretaş, bu uygulamasını üreticilerin her zaman ve her yerden daha kolay ulaşabileceği şekilde geliştirdi.

Gübretaş’ın yeni devreye aldığı (0850) 811 50 50 numaralı Üretici Danışma Hattı’nı arayan çiftçilere, uzman ziraat mühendisleri tarafından bitki besleme konusunda canlı destek verilmeye başladı. Böylece çiftçiler, tarladan ya da bahçeden istedikleri zaman bu hattı aradıklarında uzmanların yardımıyla anlık olarak tarımsal üretimle ilgili sorunlarını çözme, bilgi paylaşma, ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi alma imkanına sahip olacak.

“ON AYDA 20 BİN ÇİFTÇİYE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK DESTEĞİ VERDİK”

Gübretaş’ın Üretici Danışma Hattı, hafta içi günlerde 08:30-17:30 saatleri arasında online danışman yardımıyla hizmet verecek. Bu saatlerin dışında ve hafta sonunda ise sesli mesaj kaydıyla bilgiler alınarak, üreticilere bilgi dönüşü sağlanacak.

Gübretaş’ın bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını anlatan Genel Müdür İbrahim Yumaklı, özellikle son yıllarda üreticilerin tarımı daha bilinçli şekilde yapma yönündeki çabalarını artırdığını gözlemlediklerini belirtti. Yumaklı “İletişim teknolojilerindeki gelişimle birlikte üreticiler, önceki yıllara göre daha çok araştırıyor, daha derinlikli sorular soruyor ve doğru yöntemleri kullanmaya çalışıyorlar. İklimin tarım üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek arttığına şahit oluyoruz. Bu durum da üreticileri bilinçli davranmaya teşvik ediyor; tarla, bahçe ve bağlarında daha fazla zaman geçirerek, bilinçli tarımsal üretim yöntemlerini kullanmalarını zorunlu kılıyor” dedi.

"EĞİTİM PROGRAMLARINA 100 BİN ÇİFÇİ KATILDI"

Genel Müdür Yumaklı bitki besleme ve koruma alanında her yıl 2 bine yakın noktada 100 binden fazla çiftçinin katılımıyla eğitim toplantıları düzenleyen Gübretaş’ın, üretici bilinçlendirme faaliyetlerinde artık arazi çalışmalarına ağırlık vermeye başladığını söyledi.

Yumaklı, böylece Türkiye genelindeki uzman ziraat mühendisi ekibinin çiftçilerle birebir temas kurarak onlar için en uygun çözümleri anında sunmaya çalıştıklarını belirtti. Yumaklı “Bu amaçla uzman saha ekiplerimiz üreticilerimizin arazilerini ziyaret ediyor, yetiştirdikleri ürünleri yerinde gözlemliyor, gözlem sonuçlarına göre bitki besleme reçeteleri öneriyor.

Üreticilerimize yüksek verimli ve üstün kaliteli ürünler yetiştirerek emeklerinin karşılığını alabilmeleri için üretim alanlarında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bilinçli tarımın anahtarı olan toprak analizine için de yine arazilerinde uygulamalı olarak toprak numunesi alma eğitimleri veriyoruz.

Bu yıl Ekim sonuna kadar 10 aylık dönemde toplam 3bin 600 civarında arazi ziyareti gerçekleştirerek, bu bilinçlendirme eğitimlerindeyaklaşık 20 bin üreticimize danışmanlık hizmeti verdik” diye konuştu.

"YENİ YILDA ARAZİ ÇALIŞMALARI VE MODEL DENEME ALANLARI ARTACAK"

Bu ay itibariyle hizmete giren yeni Üretici Danışma Hattı ile çiftçilere danışmanlık hizmetini daha etkin hale getirmeyi hedeflediklerini belirten İbrahim Yumaklı, yeni yıla yönelik bilinçli tarım eğitimi planlamalarının da devam ettiğini söyledi.

Genel Müdür Yumaklı, “2018 yılında sürdüreceğimiz bilinçli tarım eğitimi toplantılarının yanı sıra Türkiye genelindeki arazide danışmanlık çalışmalarını yaygınlaştırarak devam ettireceğiz. Uzman saha ekiplerimizin önümüzdeki yıl boyunca en az 5 bin araziyi ziyaret ederek 25 bin üreticiye doğrudan ve üstelik ücretsiz danışmanlık desteği vermesini hedefliyoruz” dedi.

2018 yılında farklı bölgelerde farklı ürünlere yönelik olarak bazı çiftçilerle işbirliğine giderek yaptıkları deneme ekimi uygulamalarının sayısını da artırdıklarını belirten Yumaklı, “Pamuk, mısır, şeker pancarı, ayçiçeği, çeltik, zeytin ve fındık gibi katma değeri yüksek ürünlerde önder üreticilerimizle işbirliğine giderek, bilimsel tekniklere uygun model tarımsal üretim yapılacak deneme alanları oluşturuyoruz.

SAHA ÇALIŞMALARINI BAŞLATTILAR

Pamukta en önemli üretim merkezlerinden Şanlıurfa, Diyarbakır ve Aydın’da çalışacağız. Ayçiçeği ve çeltik için Trakya’da, şeker pancarı için ise Konya’da deneme alanları oluşturacağız. Zeytin için Bursa’yı ve fındık deneme ekimi için Ordu’yu tercih ederek saha çalışmalarını başlattık” diye konuştu.

İbrahim Yumaklı, bilinçli tarımsal üretim yöntemiyle yüksek verim ve üstün kaliteye ulaşma örneklerini ortaya koymak amacıyla her ürünün hasat döneminde bölgedeki diğer üreticiler ve tarımsal paydaşların katılımıyla düzenledikleri tarla günü etkinlikleriyle de bu model deneme ekimlerinin sonuçlarını paylaşmayı sürdüreceklerini söyledi.