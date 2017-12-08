Etkinliğe Erdoğan'ın mesajı damga vurdu

EMPEA iş birliğinde 3’üncüsü gerçekleştirilen “Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları” etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımcılara mesajı damga vurdu.

65 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı seviyesinde gerçekleştirilen Yunanistan ziyareti sebebiyle etkinliğe katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gönderdiği yazılı mesajda, Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya geldiği türlü engellemeler ve sıkıntılara rağmen, içine kapanmayıp aksine dünyaya daha da açıldığını vurguladı. Erdoğan, etkinliğe katılan yatırımcılara, “Yurtdışındaki bütün olumsuz propagandalara rağmen, sizlerin bugün burada olmasını önemli görüyoruz. Bu tavrınızla, reel ekonominin söylentiler ve dedikodulara değil, gerçeklere ve fırsatlara itibar ettiğinin göstermiş oldunuz.” diye seslendi

Erdoğan yazılı olarak gönderdiği mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dünyaya açılma yönlü hareketini ülkemizin her köşesinde görmek mümkündür. Kuluçka merkezleri, araştırma merkezleri, sayıları hızla artan girişim sermayesi fonları ile devletimizin bunları destekleyen hibe, teşvik ve yardım mekanizmaları, girişimciliğe verdiğimiz önemi gösteriyor. Diğer tarafta gittikçe artan sayıda şirketimiz yabancılarla ortaklıklar kuruyor. Yine çok sayıda yabancı şirket ülkemizde faaliyete geçiyor veya faaliyet alanlarını genişletiyor.

"YATIRIMLARIN DIŞ PAZARLARA ENTEGRASYONU İÇİN MALİYETLERİ DÜŞÜRDÜK"

Özel sermaye ve girişim sermayesi yatırım fonlarının ekonomide sağladığı katkılara çok önem veriyoruz. Klasik yatırımlardan farklı olarak fon yatırımlarının güçlü büyüme iştahlarının, bizim büyüme hedeflerimizle üst üste geldiğini, bunun da tüm taraflar için verimli ve kârlı sonuçlar doğurabileceğini biliyoruz.Bu kapsamda yatırımcılara, yakında faaliyetlerini başlatacak olan Varlık Fonunun yanında daha pek çok imkân sunuyoruz Şirket kurulumu süreçlerini basitleştirerek yatırım yapmayı kolaylaştırıyor, yatırımlarla ilgili hukuki ve idari süreçleri de hızlandırıyoruz. Yatırımların iç pazar yanında dış pazarlara da entegrasyonunu kolaylaştıracak şekilde dış ticaret maliyetlerini düşürüyoruz."

"EKONOMİK KALKINMA TERÖRÜN EN ETKİLİ İLAÇLARINDAN BİRİ"

Mesajında, etkinliğe katılan yatırımcılara "Yurtdışındaki bütün olumsuz propagandalara rağmen, sizlerin bugün burada olmasını önemli görüyoruz. Bu tavrınızla, reel ekonominin söylentiler ve dedikodulara değil, gerçeklere ve fırsatlara itibar ettiğinin göstermiş oldunuz." diyerek teşekkür eden Erdoğan, mesajını su sözlerle sonlandırdı:

"Ekonomik kalkınmayı, bugün dünyanın karşısındaki en büyük bela olan terörün en etkili ilaçlarından biri olarak kabul ediyoruz. Gerek Amerika'da sizlerden de katılımcılarla gerçekleştirdiğimiz toplantıların, gerekse ülkemizde faaliyet gösteren yatırımcılarla sürdürdüğümüz yapıcı diyalogların, olumlu sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bu etkinliğinizin tüm taraflar için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Her ne kadar şu anda yanınızda olamasam da devletimizin her konuda sizi desteklediğini ve destekleyeceğini belirtmek istiyorum. "

TÜRK YATIRIMCILARLA İLİŞKİ TAZELEDİLER

Türkiye'den ve dünyadan 200'ün üzerinde özel sermaye fonu temsilcisi, Türk şirketlerinin ve yabancı özel sermaye fonlarının girişim partneri olarak faaliyet gösteren Globalturk Capital tarafından, dünyanın en büyük yükselen pazarlar özel sermaye oluşumu EMPEA iş birliğinde dün gerçekleştirilen "Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları" etkinliğinde buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde bir araya geldiği 1 trilyon doların üzerinde fonu yöneten özel sermaye fonu temsilcileri, Türkiye yatırımlarını değerlendirmek üzere ilişki tazeledi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER GEÇİDİ

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, EMPEA'nın Eski Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi ve Sözcüsü, aynı zamanda 25 yılı aşkındır faaliyet gösteren Global Environment Fund'ın da eş kurucusu Jeffrey Leonard, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, EBDR Sermayeler Yönetici Direktörü Hasan El Khatib gibi alanında uzman 30 üst düzey yatırımcının panelist ve konuşmacı olarak, 200'ün üzerinde yatırımcı temsilcisinin de dinleyici olarak katıldığı etkinlikte; Türkiye ekonomisi, giderek artan yabancı yatırımcı ilgisi ve özel sermaye fonlarındaki hareketlilik masaya yatırıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, Globalturk Capital tarafından EMPEA iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğin, yükselen pazarlara yatırım yapan özel sermaye fonlarını bir araya getiren en önemli platformlardan biri olduğunu vurgulayarak, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinliğe yurt dışından ve Türkiye'den 200'ün üzerinde özel sermaye fonu temsilcisini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Bu etkinliğe katılan uluslararası fon sahiplerinin bugüne kadar Türkiye'ye 30 milyar doların üzerinde kaynak sağladığını belirterek, "Globalturk Capital'in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de son 10 yılda gerçekleşen yabancı doğrudan yatırım işlemlerinin %65'i, özel sermaye fonları tarafından doğrudan ya da onların yönetimlerinde olduğu yabancı şirketler tarafından yapılıyor."dedi