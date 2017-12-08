08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
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Eşinin bilezikleriyle kurdu! Şimdi ihracat yapıyor

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Eşinin bileziklerini bozdurarak savunma sanayisi ve uzay teknolojileri alanında test cihazları üreten firma kuran girişimci Durusoy, 11 yılda büyük başarı sağladı
Eşinin bilezikleriyle kurdu! Şimdi ihracat yapıyor
Eşinin bilezikleriyle kurdu! Şimdi ihracat yapıyor Eşinin bilezikleriyle kurdu! Şimdi ihracat yapıyor Eşinin bilezikleriyle kurdu! Şimdi ihracat yapıyor

Hacettepe Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren Nanovak şirketinin sahibi Zafer Durusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmayı 2006 yılında  kurduklarını belirtti.

Firmayı KOSGEB destekleriyle büyüttüklerini dile getiren Durusoy, "Bu,  çok önemli. KOSGEB'e teşekkür ediyorum. Faizsiz kredi verdiler, bir elemanımızın  sigortasını ödediler. Bize ödül verdiler. Bunları minnetle anıyorum." dedi.

Durusoy, 2007'den itibaren çalışmalarını teknokentte sürdürdüklerini  ifade ederek, şirketin kuruluş döneminde verilen desteklerin kendileri için çok  değerli olduğunu söyledi.

Çok varlıklı bir aileden gelmediğini, çok küçük paralarla bu işe  başladığını anlatan Durusoy, "Kendi kaynaklarım, eşimin bilezikleri gibi çok  küçük paralarla bu işe başladık. Devletin başlangıçta sağladığı imkanlar bize çok  moral verdi. Kendi başıma kesinlikle yapamazdım." diye konuştu.

Savunma sanayisi ve nano teknoloji alanında çalıştıklarını kaydeden  Durusoy, "Toplumda çok bilinmeyen vakumlu sistemler üretiyoruz ve bunların  savunma sanayisi üzerine uygulamalarına ilişkin çalışıyoruz. Burada çeşitli  cihazlar var. Sanayi ürünlerinin testlerinde kullanılan yan cihazları üretiyoruz.  Doğrudan silah yapımlarında yokuz ama sensörler üretiyoruz." ifadelerini  kullandı.

Durusoy, TÜBİTAK ve Aselsan için uzay simülatörleri de  geliştirdiklerini anlatarak, "Bu simülatörlerde ne yapılıyor? Uzaya gidecek olan  kamera, mercek ve elektronik cihazlar önce burada test ediliyor. Müşteri, testi  geçen ürünün uzayda da çalışacağını biliyor."  dedi.

İHRACAT YOLCULUĞU İngiltere İLE BAŞLADI

Firmanın ihracat hikayesini de paylaşan Durusoy, ilk cihazlarını 2008  yılında İngiltere'ye sattıklarını söyledi.

İngiltere'den bir firmadan mal aldıklarını dile getiren Durusoy,  "Bizim buradaki mallarımıza yerli katkımız yüzde 75 civarında. Kalanını ithal  ediyoruz. Mal aldığımız firma bizi tanıyınca onlara parça sevkıyatına başladık. O  firmaya sistem de gönderdik. Bu sektör çok iddialı. Sektörde büyük bir rekabet ve  arz fazlası olduğu için bu sektörde mal satmak çok zor. Bugüne kadar Avrupa'da  sistematik satışa teşebbüs etmedik ancak bunun hazırlığı içindeyiz." diye  konuştu.

Durusoy, İngiltere'nin dışında Mısır Milli Araştırma Merkezine ürün  sattıklarını kaydederek, Pakistan, Ürdün, Irak ve Suriye'nin de bu zamana kadar  cihaz gönderdikleri ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Yılda 30-40 cihaz üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten  Durusoy, Avrupa ülkeleri ve ABD'yi ihracat noktasında öncelikli pazarlar olarak  gördüklerini sözlerine ekledi.

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