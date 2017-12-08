08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:09Öğle 13:03İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 107.746 1.22
  • Altın: 154,056 -0.66
  • Dolar: 3,8320 -0.63
  • Euro: 4,5066 -0.88

Başbakan açıkladı! Kapatılacak

»
TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, iş adamlarına Şeker Kurumu’nun kapatılacağını açıkladı.
Başbakan açıkladı! Kapatılacak
Başbakan açıkladı! Kapatılacak Başbakan açıkladı! Kapatılacak Başbakan açıkladı! Kapatılacak

Başbakan Binali Yıldırım şeker piyasasını düzenleme ve denetleme yetkisi bulunan Şeker Kurumu'nun kapatılacağını ve kurumun görevini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yapacağını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre; Başbakan Yıldırım, uzun süredir üye atanmayan kurumun kapatılacağını ve bununla ilgili kararın da kısa sürede yayınlanacağını belirtti.

Başbakan Yıldırım kurumun görevleri ile ilgili de Tarım Bakanlığı’nın bu işlevi yerine getireceğini ifade etti.

Şeker Kurumu, 19 Nisan 2001 tarih ve 24378 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 4634 sayılı Şeker Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulmuştu.

KAYNAKHÜRRİYET

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
En büyük siparişini aldı! Tam 40 adet birden...En büyük siparişini aldı! Tam 40 adet birden...Tesla Semi, daha önce Walmart, Loblaw, Meijer gibi perakendecilerden aldığı kurumsal siparişlere bir yenisini daha ekledi ve Anheuser-Busch'tan 40 adet sipariş aldı.
Başbakan açıkladı! KapatılacakBaşbakan açıkladı! KapatılacakTÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, iş adamlarına Şeker Kurumu’nun kapatılacağını açıkladı.
Filistinli çocuğun duası!Filistinli çocuğun duası!Filistinli çocuğun duası!
Etkinliğe Erdoğan'ın mesajı damga vurduEtkinliğe Erdoğan'ın mesajı damga vurduEMPEA iş birliğinde 3’üncüsü gerçekleştirilen “Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları” etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımcılara mesajı damga vurdu.
İsrail askeri gerçek mermilerle saldırıyor!İsrail askeri gerçek mermilerle saldırıyor!ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve takip eden intifada çağrılarının ardından Kudüs'te gösteriler başladı.
Tüketiciye bir iyi bir kötü haber!Tüketiciye bir iyi bir kötü haber!Tüketici Kanununda iki kritik değişiklik yapıldı. Biri vatandaş için sevindirici olurken diğeri ise kötü haber olarak geldi.
  • Kritik operasyonda dikkat çeken isim!08 Aralık 2017 Cuma 14:00
  • Sofuoğlu: 'Cumhurbaşkanımız bana dedi ki...'08 Aralık 2017 Cuma 13:40
  • Sert tepki! İnsanlığa karşı işlenen suç08 Aralık 2017 Cuma 13:20
  • Hrant Dink davasında flaş karar!08 Aralık 2017 Cuma 13:06
  • Trump'ın kararına bir tepki de onlardan!08 Aralık 2017 Cuma 13:04
  • Öğrencinin iddiası okulu karıştırdı!08 Aralık 2017 Cuma 13:02
  • Türklere tehdit mesajları bıraktılar!08 Aralık 2017 Cuma 13:01
  • İstanbul'da alarm! Çatıda ABD askerleri var08 Aralık 2017 Cuma 12:00
  • 20 milyon dolar aldı! Kudüs'ü başkent yaptı08 Aralık 2017 Cuma 11:40
  • Erbakan Hoca'nın yıllar önce yaptığı ikaz08 Aralık 2017 Cuma 11:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri