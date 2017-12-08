Başbakan açıkladı! Kapatılacak

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, iş adamlarına Şeker Kurumu’nun kapatılacağını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım şeker piyasasını düzenleme ve denetleme yetkisi bulunan Şeker Kurumu'nun kapatılacağını ve kurumun görevini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yapacağını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre; Başbakan Yıldırım, uzun süredir üye atanmayan kurumun kapatılacağını ve bununla ilgili kararın da kısa sürede yayınlanacağını belirtti.

Başbakan Yıldırım kurumun görevleri ile ilgili de Tarım Bakanlığı’nın bu işlevi yerine getireceğini ifade etti.

Şeker Kurumu, 19 Nisan 2001 tarih ve 24378 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 4634 sayılı Şeker Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulmuştu.

KAYNAKHÜRRİYET