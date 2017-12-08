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İşte Şenol Güneş'in en büyük farkı!

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İşte Şenol Güneş'in en büyük farkı!
Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Şenol Güneş, yeniden hayata döndürdüğü futbolcuların fazlalığı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.
İşte Şenol Güneş'in en büyük farkı! İşte Şenol Güneş'in en büyük farkı! İşte Şenol Güneş'in en büyük farkı!

Devler Ligi'nde Beşiktaş'ı 14 puanla bir üst tura taşıyan Şenol Güneş, Türk takımı ile en fazla puan toplayan teknik direktör olarak da tarihe geçti. Başarılı hocanın bu tarihi performansının yanı sıra dikkat çeken başka bir özelliği ise yeniden yıldız yaptığı isimler...

"Ben futbolculara bir şey yapmıyorum, sadece onlardaki fazlalıkları alıyorum" diyen Şenol Güneş bir çok kişinin umudunu kestiği futbolcuları yeniden futbola döndürdü. 

TRABZONSPOR'DA TARİHİ PUAN VE BURAK YILMAZ'IN YENİDEN DOĞUŞU

2010-2011 sezonunda Trabzonspor'un başında olan Şenol Güneş, 84 puan toplayarak büyük bir başarı gösterdi. Kariyeri bitme noktasına gelen Burak Yılmaz'dan bir gol makinesi yaratmayı başaran Şenol Güneş, Selçuk İnan'ı ise Türk futbol tarihinin en başarılı orta sahalardan birine döndürmeyi başardı. O sezon ayrıca Trabzonspor'da Egemen Korkmaz, Engin Baytar ve Ceyhun Gülselam gibi isimler de performansı ile beğeni topladı. Şenol Güneş yönetiminde altın performanslarına geçiren Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Engin Baytar ve Ceyhun Gülselam Galatasaray'a, Egemen Korkmaz Beşiktaş'a, Umut Bulut ise Fransız ekibi Toulouse'a transfer oldu. 

BURSASPOR'DAN GOL KRALI ÇIKARDI

Şenol Güneş'in Trabzonspor'dan sonraki adresi ise Bursaspor oldu. Güneş yönetimindeki yeşil-beyazlılar o sezonu 6'ncı sırada bitirirken, 69 golle de en fazla gol atan takım oldu. Şenol Güneş'in sihirli değneği ile Brezilyalı oyuncu Fernandao 26 golle krallığını alırken, şu an Villareal ile La Liga'da fırtına gibi esen Cedric Bakambu ise 20 gol atmayı başarmıştı. Ayrıca Volkan Şen, 17 gol, 8 asist ile tarihi sezonlarından birini yaşadı. 

Şenol Güneş yönetimindeki Bursaspor'da yıldızı parlayan oyuncular şu şekilde; 

Harun Tekin:  45 maç (Bursaspor) 

Şener Özbayraklı: 41 maç - 4 asist (5 milyon liraya Fenerbahçe'ye transfer oldu) 

Serdar Aziz: 34 maç - 2 gol (4.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer oldu) 

Ozan Tufan: 44 maç - 3 gol, 7 asist (7 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu) 

Fernando Belluschi: 42 maç - 4 gol, 6 asist (San Lorenzo) 

Volkan Şen: 41 maç - 17 gol, 8 asit (2.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu) 

Josue: 39 maç - 9 gol, 8 asist 

Fernandao: 44 maç - 26 gol, 8 asist (3.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye gitti) 

Cedric Bakambu: 38 maç - 20 gol, 4 asist (7.5 milyon Euro'ya Villareal'e gitti) 

Enes Ünal: 30 maç, 1 gol (4.4 milyon Euro'ya Manchester City'e gitti) 

BEŞİKTAŞ'TA TARİH YAZIYOR 

Bursaspor ile geçirdiği sezon sonrası Slaven Bilic'in yerine Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekiple kariyerinin en önemli başarılarına imza atmayı başardı.

Başarılı teknik adam, ilk sezonunda ligde şampiyonluğu kazanırken, adeta bir klasik haline gelen gol krallığını da yine kendi takımından oyuncu aldı. Mario Gomez, attığı 26 golle gol kralı olmayı başardı. Ayrıca o sezon, Oğuzhan Özyakup, Kerim Frei, Quaresma, Jose Sosa ve Cenk Tosun da gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekti.

ABOUBAKAR VE TALISCA'YI PARLATTI

Şenol Güneş'in ikinci sezonunda Gomez ve Jose Sosa'nın takımdan ayrılmasıyla Porto'dan Aboubakar, Benfica'dan ise Talisca kiralık olarak akıma katıldı. Portekiz'de bir türlü istenilen performansı gösteremeyen bu ikili, tecrübeli teknik adamın yönetiminde tekrardan yükşelişe geçmeyi başardı. 

Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş'ta yıldızı parlayan bazı isimler şöyle; 

Dusko Tosic: 83 maç - 5 gol, 4 asist 

Ersan Adem Gülüm:  21 maç (Hebei China Fortune'ye 7 milyon Euro'ya transfer oldu) 

Marcelo: 61 maç - 5 gol (Lyon'a 7 milyon Euro'ya transfer oldu) 

Jose Sosa: 41 maç - 9 gol, 13 asist (7.5 milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu) 

Oğuzhan Özyakup: 201 maç - 27 gol, 45 asist 

Ricardo Quaresma: 173 maç - 30 gol, 58 asist 

Kerim Frei: 109 maç - 13 gol, 6 asist (2.5 milyon Euro'ya Birmingham'a transfer oldu) 

Tolgay Arslan: 93 maç - 2 gol, 10 asist 

Cenk Tosun: 138 maç - 61 gol, 13 asist 

Mario Gomez: 41 maç - 28 gol, 6 asist 

Fabri: 64 maç 

Anderson Talisca: 53 maç - 24 gol, 8 asist 

Ryan Babel: 44 maç - 14 gol, 7 asist 

Vincent Aboubakar: 38 maç - 19 gol, 4 asist

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