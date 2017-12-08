08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi!

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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi!
PFDK'yan merdiven boşluğu sebebiyle ceza alan Fenerbahçe, Beşiktaş - Galatasaray maçının tribünlerini örnek göstererek ceza ile ilgili açıklama yaptı.
F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi! F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi! F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi!

İşte Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

03.12.2017 tarihinde stadımızda Kasımpaşa ile oynadığımız lig müsabakası ile alakalı olarak TFF Temsilcisi tarafından yazılan rapor sonrasında Kulübümüz PFDK’ya sevk edilmiş ve  sonrasında 07.12.2017 tarihli PFDK kararı ile Kulübümüzün 25.000.-TL. para cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu disiplin ihlali ile ilgili olarak TFF Temsilcisi tarafından hazırlanan raporda “müsabaka öncesi ve devre arasında stadyum müdürü Ayhan Bak ve Özel Güvenlik Amiri Harun Sarıhan tarafımızdan tekrar uyarılmış ve onların çabasıyla merdiven boşluklarına özel güvenlik takviyesi yapılmış ancak merdiven boşluklarının boş kalması sağlanamamıştır.” ibaresi yer almıştır.

Aynı hafta Beşiktaş ve Galatasaray takımları arasında oynanan lig karşılaşmasının resmi yayıncısı tarafından naklen yayına verilen görüntülerinden hem kale arkası tribünlerin hem numaralı tribünün tıka basa dolu olduğu, merdiven boşluklarının görülmediği, merdiven boşluklarının seyirciler tarafından doldurulmuş olduğu görülmektedir.

Sevk işlemi sonrasında TFF’nin en üst yetkilileri ile temasa geçilmiş ve konu hakkında kendilerine tarafımızdan bilgilendirme yapılmıştır. Bu konuda merak ettiğimiz, TFF tarafından aydınlatılarak cevaplandırılmasını istediğimiz husus şudur: Kulübümüz, görevlilerimizin yoğun çaba sarf etmesine ve bu husus temsilci tarafından da rapor edilmiş olmasına rağmen, TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK’ya sevk edilip, 25.000.-TL para cezası alırken, Beşiktaş Kulübü’nün PFDK’ya dahi sevk edilmemesini sağlayan “objektif etkenin” ne olduğudur.

Temsilci raporları, hukuk kurulu sevkleri ve PFDK cezalarındaki adaletsizlik uzun bir süreden beri dile getirdiğimiz konulardır. Bu husus son olarak Kulüpler Birliği’nin TFF ziyareti sırasında TFF Başkanına tarafımdan örnekleri ile birlikte anlatılmış, adaletsizliğin sebepleri somut örnekleri ile dile getirilmiştir. TFF Başkanı’na doğrudan aktardığım bu hususlara ilişkin olarak herhangi bir olumlu düzelme olmadığını, yaşadığımız bu son örnek bizlere açık bir şekilde göstermektedir.

Bu meyanda bugün Kayserispor Kulübü tarafından www.kayserispor.orgsitesinden yapılan açıklama sonrasında bizim dile getirdiğimiz hususlara benzer bir şekilde temsilci raporu, hukuk kurulu sevki ve PFDK cezası noktasında başka bir olayın da  Kayserispor’un başına gelmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu ile paylaştığımız ve adil yarışma ilkesine açıkça aykırı olan bu uygulamaların her türlü uyarıya rağmen kamuoyunun gözü önünde devam ediyor olması Türk Futbolu’nun geleceği bakımından bizleri kaygılandırmaktadır. TFF’nin kamuoyuna yansımış, yukarıda aktarılan söz konusu adaletsiz uygulamaların sorumlularını derhal tespit ederek, bu sorumlu şahıslarla görev ve makamlarına bakmaksızın yollarını ayırması bir gereklilik olup, bu hususa ilişkin TFF’nin kamuoyuna bilgilendirme yapmasını beklemekteyiz.

AV. ŞEKİP MOSTUROĞLU
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ASBAŞKANI

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