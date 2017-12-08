08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
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Perakende devi şokta! Eriyor...

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Güney Afrikalı perakende devlerinden Steinhoff şirket içerisinde yaşanan muhasebe skandalının ayyuka çıkması CEO Markus Jooste'nin istifası sonrası gitgide eriyor.
Perakende devi şokta! Eriyor...
Perakende devi şokta! Eriyor... Perakende devi şokta! Eriyor... Perakende devi şokta! Eriyor...

Steinhoff, muhasebe kayıtlarındaki düzensizliklerin açığa çıkmasının ardından şirket CEO`sunun istifa etmesi ve Moody`s`in kredi notunu 4 kademe düşürmesiyle yüzde 88 eriyerek 13 milyar dolar değer kaybetti.

Şirket PwC'den bağımsız denetim istese de, dünya genelinde 300 bin çalışanı bulunan Steinhoff cephesindeki gelişmeler sonrası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's cephesinden gelen haberlerle şirket bir haftada yüzde 88 değer kaybetti.

Perşembe günü Steinhoff'un notunu dört kademe birden düşürerek B1 düzeyine indiren Moody's kararı sonrası hisseler yüzde 41.7 düştü. Moody's bunun yanı sıra şirketin uzun vazdeli ulusal notunu da Aa1'den Baa3 düzeyine indirdi. Üstelik sonraki değerlendirmelerde notların daha da düşebileceğini belirtti.

Steinhoff'un notunun düşmesi şirketin başta borç yükümlülüklerini yerine getirmeyebileceğine ve likidite sorunlarıyla çeşitli belirsizliklere dikkati çekiyor.

Kasım sonunda 15 milyar dolar civarında değeri olan Steinhoff, skandallar ve Moody's tarafından çöp düzeyine indirgenen kredi notunun ardından, Aralık ayının ilk haftası sonrasında 13 milyar dolar civarında eriyerek 1.8 milyar değere düştü.

Steinhoff içerisindeki muhasebe düzensizlikleri ilk olarak ağustos ayında ortaya çıkmış ve kasım ayıyla birlikte şirket yönetiminde önemli sonuçlara neden olmuştu.

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