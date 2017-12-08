08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
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Denizli'den NASA'ya gönderiliyor

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Denizli'den NASA'ya gönderiliyor
Teknik tekstil alanında faaliyet gösteren bir şirket, yüzde 100 pamuklu kumaşa sentetik elyaflardaki geç tutuşma, radyasyona karşı koruyuculuk gibi özellikler kazandırmayı başardı.
Denizli'den NASA'ya gönderiliyor Denizli'den NASA'ya gönderiliyor Denizli'den NASA'ya gönderiliyor

Denizli'de yüksek teknolojili tekstil ürünleri üzerinde faaliyet gösteren bir şirket, 6 yıllık çalışma sonucu yüzde 100 pamuklu kumaşa sentetik elyaflardaki geç tutuşma, radyasyona karşı koruyuculuk gibi özellikler kazandırdı. Geliştirilen kumaş, astronot ve pilotların yanı sıra bebek kıyafetlerinde de kullanılabilecek.

Denizli İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürüten Evteks Yönetim Kurulu Başkanı İsa Dal, 2010 yılından bu yana karides kabuğundan antimikrobiyal tekstil ürünleri, geç tutuşur itfaiye ve hapishane kumaşları, kene kovucu kumaş, hamileleri sivrisineklerden koruyan giysi gibi çok sayıda fonksiyonel ürünü piyasaya sundu.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik ve Tıp fakülteleriyle birlikte geçen yıl yatalak hastalarda oluşan bası yaralarını engelleyici çarşaf geliştiren Dal'ın şirketi, TOBB'un belirlediği İhracatın Gizli Şampiyonları listesinde yerini aldı.

Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada kullanımı giderek artan antimikrobiyal, geç tutuşur, çabuk kuruyan, sinek kovan gibi fonksiyonellere sahip kumaşların sentetik elyaf içerdiğini, bunların getirdiği avantajlara rağmen doğal olmaktan uzak olduğunu ifade etti.

Hem doğal hem fonksiyonel kumaş geliştirme hedefi kapsamında 6 yıllık çalışma sonucunda elde ettikleri ürünleri Pamukkale Üniversitesi laboratuvarlarında test ettiklerini anlatan Dal, sonuçların istedikleri gibi çıkmasının ardından patent başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Geliştirdikleri üretim yöntemiyle ekolojik kumaşlara geç tutuşma, radyasyona karşı koruyuculuk gibi özellikler kazandırdıklarını anlatan Dal, "Türk teknolojisi ve hammaddesinden oluşan fonksiyonel doğal kumaş ülkemize ciddi bir katma değer ve prestij sağlayacak. Sentetik ürünlere göre yüzde 20 daha fazla emme özelliğine sahip bu kumaş, özellikle bizleri giderek daha çok tehdit ve tedirgin eden radyasyon içeren elektromanyetik kirliliklere karşı koruyacak. Bu kapsamda özellikle bebek ve çocuk tekstilinde giderek aranan bir kumaş olacak." dedi.

Kumaşı radyasyona maruz kalma ihtimali bulunan meslek gruplarının da tercih edeceğine işaret eden Dal, şu bilgileri verdi:

"Özellikle radyasyona maruz kalan ter ve nemi vücuttan hızla uzaklaştıran antibakteriyel özelliğinden dolayı bu ürünün pilotlar ve astronotlar için uygun olduğuna inanıyoruz. NASA'ya tedarik sağlayan firmalarla görüşmeye başladık. Anlaşabilirsek Denizli'den çıkan kumaş NASA'daki astronotlar tarafından iç giyim olarak kullanılabilecek. Mevcut iç kıyafetlerin sentetik olması nedeniyle konfor açısından bizim tamamen doğal kumaşımızın tercih edileceğini düşünüyoruz. Pilotlarda da geç tutuşma özelliğine sahip mevcut iç kıyafetlere doğal bir alternatif getireceğiz. Sonuçta hiçbir kumaş pamuklu kadar sağlıklı ve konforlu olamaz."

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Denizli'den NASA'ya gönderiliyorDenizli'den NASA'ya gönderiliyorTeknik tekstil alanında faaliyet gösteren bir şirket, yüzde 100 pamuklu kumaşa sentetik elyaflardaki geç tutuşma, radyasyona karşı koruyuculuk gibi özellikler kazandırmayı başardı.
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