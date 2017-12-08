İsrail askeri gerçek mermilerle saldırıyor!

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve takip eden intifada çağrılarının ardından Kudüs'te gösteriler başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1995'te ABD Senatosu'ndan geçen ancak sonrasında her 6 ay bir ABD Başkanları tarafından askıya alınan Kudüs'ün İsrail'İn başkenti olarak tanınmasını öngören yasayı onaylamasının ardından Filistin'de sıcak saatler yaşanıyor.

GERÇEK MERMİ KULLANILIYOR

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'da cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunuyor.

ÇOCUKLAR GÖZALTINA ALINIYOR

14 yaşındaki Filistinli bir çocuğun onlarca İsrail askeri tarafından darbedilerek gözaltına alınma anı objektiflere takıldı. İsrail polisinin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

İLK MÜDAHALEDE 20 GÖZALTI

İlk belirlemelere göre İsrail polisinin orantısız saldırısı sonrası 20 Filistinli'nin yaralandığı açıklandı.

YENİ TABUR SEVKETTİLER

İsrail ordusu, 'olası gelişmelere hazırlık' gerekçesiyle Batı Şeria'ya çok sayıda yeni tabur sevk edildiğini duyurdu.

İsrail Emniyet Müdürlüğü, işgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde ek polisler görevlendirildiğini, polisin protesto gösterilerine müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD BAYRAKLARI YAKILDI

Müslümanların kalbinin attığı yer Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinliler ABD bayraklarını yaktı.

Birçok dünya ülkesinin tepki gösterdiği kararın ardından, Filistin'de üç gün ulusal öfke günü ilan edilmişti. Ardından Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail'e karşı yeni bir intifada çağrısı yaptı ve Ramallah'taki El Fetih yönetimine 'net bir tavır takının' dedi.