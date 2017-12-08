Esrarengiz bulutlar hakkında resmi açıklama geldi

İstanbul üzerinden Avrupa’ya geçtiği iddia edilen Eylül-Kasım aylarındaki nükleer bulutlarla ilgili Rusya’dan beklenen resmi açıklama geldi.

Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya’nın geçtiğimiz Eylül sonuyla Kasım ayı ortalarında tespit ettikleri yüksek dozda 'Rutenyum-106' nükleer izotopu ile ilgili Rusya hükümetinin kurduğu komisyon tespitlerini açıkladı.

TASS ajansında yerli ve yabancı basına elde ettikleri sonuçları duyuran komisyon, “Rusya’da herhangi bir kurumun radyasyon kirliliğine yol açıp açmadığı varsayımından hareket ederek tüm fabrikalarda incelemeler yaptık. Bir numaralı şüpheli Çelabinsk şehri yakınındaki Mayak nükleer madde işleme tesisinde o tarihlerde herhangi bir kaçak yaşandığı bulgusuna rastlanmadı. Fabrikanın otomatik ölçüm cihazlarında radyasyon kaçağına işaret eden kayıt bulunmadı. Fabrikadaki toprak ölçümleri de negatif çıktı. Benzer denetimler nükleer bulutların ilk gözlendiği tüm Ural bölgesindeki tesislerde de gerçekleştirildi. Yer yüzeyinde radyasyon kirliğine yol açabilecek Rutenyum-106 maddesi izine rastlanmaması üzerine geriye tek şık kalıyor. Eylül ayı ortalarında dünya yörüngesinde bulunan ve bol miktarda Rutenyum-106 içeren bilimsel bir uydunun düşmüş olabileceği. Uydu atmosferde sürtünmeden yandığı için içindeki Rutenyum izotopu da bulutlara yayılmış olabilir” dendi.

Rusya hükümetinin kurduğu komisyon açıklamasında nükleer kirlilik içeren bulutların hangi güzergahı izleyerek Avrupa ülkelerine kadar ulaştığı konusunda ise açıklama yapılmadı.