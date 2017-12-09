09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Saakaşvili yeniden gözaltına alındı

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Saakaşvili yeniden gözaltına alındı
Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili yeniden gözaltına alındı.
Saakaşvili yeniden gözaltına alındı Saakaşvili yeniden gözaltına alındı Saakaşvili yeniden gözaltına alındı

Eski Odessa Savcısı David Sakvarelidze, Saakaşvili'nin Kiev'de  güvenlik güçlerince gözaltına alınarak nezarete konulduğunu sosyal medya  hesabından duyurdu.

Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko de Saakaşvili'nin gözaltına alındığını doğruladı.

Saakaşvili, Ukrayna istihbaratınca hafta içi gözaltına alınmış, taraftarları bulunduğu arabanın yolunu keserek, Saakaşvili'nin serbest kalmasını  sağlamıştı. Ukrayna Başsavcılığı bunun üzerine Saakaşvili hakkında yakalama  kararı çıkartmıştı.
 
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı  Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Odessa Valiliğine  atanan Saakaşvili, 2016'da bu görevden istifa etmiş, Yeni Güçler Hareketi  Partisini kurarak muhalefete geçmişti. Saakaşvili, Temmuz 2017'de ABD'de bulunduğu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname  ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.
 
Muhalefetin de desteğiyle Polonya üzerinden Ukrayna'ya pasaport  kontrolü olmadan giren Saakaşvili, taraftarları ile Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim'den bu yana devam eden protesto eylemleri başlatmıştı.
 
Gürcistan Başsavcılığı da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin Ukrayna'da gözaltına alınmasını ve iade edilmesini istemişti.
 
Gürcistan vatandaşlığından 4 Aralık 2015'te çıkarılan Saakaşvili,  2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.

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