09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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İsrail Gazze'ye saldırdı: Yaralılar var

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İsrail Gazze'ye saldırdı: Yaralılar var
İşgalci İsrail, Gazze'deki direniş gruplarına ait bir askeri bölgeye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda yaralıların sayısı 25'e yükseldi.
İsrail Gazze'ye saldırdı: Yaralılar var İsrail Gazze'ye saldırdı: Yaralılar var İsrail Gazze'ye saldırdı: Yaralılar var

İşgalci İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

1'İ ÇOCUK 25 YARALI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılar sonucu 1'i çocuk 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kudra yaralıların Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

İSRAİL'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "Orduya ait bir savaş uçağı Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bir eğitim kampını ve cephaneyi vurdu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırıların gün içerisinde Gazze'den İsrail'in güneyine düzenlenen iki roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu roketlerden birinin füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise düştüğü yere dair arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Gazze'deki güvenlik kaynakları ise İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a ait 3 farklı noktaya hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Kaynaklar, saldırılarda Gazze'nin Kuzeyindeki Eş-Şeyh Zayid bölgesinde 1, Gazze'nin batısında da 2 yerin hedef alındığını belirtti.

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