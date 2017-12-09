ABD'den tehdit gibi açıklama

Rusya'nın Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşmasını ihlal ettiğini öne süren ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın buna son vermemesi halinde askeri önlemler alacağını belirtti.

Rusya'nın Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşmasını ihlal ettiğini öne süren ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın buna son vermemesi halinde Washington'un ekonomik ve askeri önlemler alacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1987 tarihli Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'nın 30. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

SESSİZCE İZLEMEYECEĞİZ

Sputnik'te yer alan habere göre ABD'nin Rusya'yı anlaşmayı uygulama sürecine dönmeye ikna etmek için çaba göstereceğini kaydeden belirten bakanlık, "Ancak Washington, Moskova'nın ihlalde bulunarak askeri sistemler geliştirmesini sessizce izlemeyecek. Diplomatik çözüm bulmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ancak şu anda Rusya'yı ikna etmek için ekonomik ve askeri önlemleri gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ASKERİ SEÇENEK VURGUSU



Bakanlık, ABD ve müttefiklerinin korunması için orta ve kısa menzilli karasal füze sistemleri de dahil olmak üzere askeri seçenekleri gözden geçireceklerinin altını çizdi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, daha önce yaptığı açıklamada, Moskova'nın Orta ve Kısa Menzilli Füzeleri İmha Anlaşması'nı ihlal etmediğini ve anlaşmadan çıkmayı planlamadığını söylemişti.