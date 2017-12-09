09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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ABD, BMGK'da resmen dalga geçti!

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ABD, BMGK'da resmen dalga geçti!
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından toplanan BMGK'da, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümden başka B planı olmadığı vurgulandı.
ABD, BMGK'da resmen dalga geçti! ABD, BMGK'da resmen dalga geçti! ABD, BMGK'da resmen dalga geçti!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını görüşmek üzere toplandı.

"BARIŞ" ÇAĞRISI

Toplantıda, Filistinliler ile İsrailliler arasında barışın ilerletilmesi için uluslararası çaba sarf edilmesi çağrısında bulunuldu.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Trump'ın kararının ardından şiddetin tırmanabileceğini ve barış hedefini uzaklaştıracak tek taraflı eylemler zincirinin ciddi risk taşıdığını söyledi.

İNTİFADA ÇAĞRILARI GÜNDEME GELDİ

Filistinli protestocular ve İsrail güçleri arasındaki çatışmalara, yeni intifada çağrılarına dikkati çeken Mladenov, Genel Sekreter Antonio Guterres'in İsrail-Filistin ihtilafının doğrudan müzakerelerle çözülmesi gerektiği ve "iki devletli çözüme B planı bulunmadığı" sözlerini yineledi.

ABD: KARAR, BARIŞIN İLERLETİLMESİNE YÖNELİK

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Fransa, Bolivya, Mısır, İtalya, Senegal, İsveç, İngiltere ve Uruguay'ın talebiyle acil olarak toplanan Konsey'de yaptığı konuşmada, Trump'ın kararının soru işaretleri ve kaygıları artıracağını bildiğini ancak kararın İsrail ile Filistin arasındaki barışın ilerletilmesine yönelik olduğunu savundu.

Haley, ABD'nin daha önce hiç olmadığı kadar barışa bağlı olduğunu ve bu hedefe her zamankinden daha yakın olabilecekleri inancını taşıdıklarını savundu.

Haley, Trump'ın açıklamalarını her kim şiddete bahane olarak kullanırsa barış için uygun bir ortak olmadığını ortaya koyacağını söyledi.

FRANSA, ALMANYA, İTALYA, İSVİÇRE VE İNGİLTERE'DEN ORTAK AÇIKLAMA

Fransa, Almanya, İtalya, İsveç ve İngiltere büyükelçilerinin toplantı akabinde yaptığı ortak açıklamada, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve ülkenin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararına katılmıyoruz. Bu karar, Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu olmamakla birlikte bölgedeki barış umutları açısından yararsız" ifadesine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin bu çerçevedeki sabit fikrinin, Kudüs'ün, nihayetinde İsrail ve Filistin devletlerinin her ikisinin başkenti olması gerektiği yönünde olduğunun belirtildiği açıklamada, "O zamana kadar Kudüs üzerinde bir egemenliği kabul etmiyoruz." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Zemindeki geçici durum göz önüne alındığında, tüm tarafları ve tüm bölgesel paydaşları durumu sakinleştirmek için birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Hepimiz çatışmayı sona erdirmek adına istekli olduğumuzu paylaşıyoruz. Trump'ın, iki taraflı bir çözümün desteklenmesi yönündeki taahhüdünü ve İsrail'in Kudüs'teki egemenliğinin belirli sınırlarının, İsrailliler ve Filistinliler arasında görüşmelere tabi tutulması gerektiğine yönelik açıklamasını dikkate alıyoruz. Uluslararası alanda kabul gören parametrelere dayanarak, iki devletli bir çözüme yol açacak barış sürecini yeniden başlatma konusundaki tüm güvenilir çabalara katkı sağlamaya hazırız. ABD yönetiminin şimdi İsrail-Filistin anlaşması için ayrıntılı teklifler sunmasını öneriyoruz."

İNGİLTERE: ABD'NİN FİKRİNE KATILMIYORUZ

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, İngiltere'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına sıcak bakmadıklarını belirtti.

Rycroft, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, ülkesinin, ABD'nin bu konudaki fikrine katılmadıklarını net olarak belirttiğini söyledi.

"Bizim görüşümüz nihai statü müzakerelerinin, İsrail ve Filistinliler arasında Kudüs dahil olmak üzere önemli sorular üzerinde karar verecek yer olmasıdır" diye konuşan Rycroft, Trump'a ve ekibine mümkün olan en kısa sürede somut teklifler sunmalarını önerdiklerini belirtti.

Rycroft, "Herkese, bu konudaki düşünceleri ne olursa olsun, sakin olmaları ve şiddete izin vermemeleri için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu.

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