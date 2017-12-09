İsrail bu açıklamayı beğenmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı İsrail'de memnuniyetle karşılansa da, Kudüs işlerinden sorumlu bakan Zeev Elkin'den farklı bir açıklama geldi.

Reuters'a konuşan Elkin, ABD Başkanı Donald Trump'ın esasında kentin doğusunun Filistinlilere verilmesine kapı araladığını savundu.

Trump konuşmasında Kudüs'ü ‘İsrail'in başkenti' olarak tanımış ancak kentin nihai statüsünün ve İsrail'in kent üzerindeki sınırlarının müzakerelerle belirleneceğini vurgulamıştı.

"BİRLEŞİK KUDÜS DEMEDİ" TEPKİSİ

İsrailli bakan, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in ‘birleşik başkenti' olarak tanımlamış olması halinde ‘çok mutlu olacağını' söyledi; ülkesinin kentin bölünmesine izin vermeyeceğini söyledi. Elkin, "Bu çok, çok önemli bir faktör ve İsrail'in bunu kabul etmeyeceği konusunda şüphem yok. Nihayetinde önemli olan da bu" ifadelerini kullandı.