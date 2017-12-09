09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Almanya'nın Türkiye korkusu

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Almanya'nın Türkiye korkusu
İstanbul'da inşası devam eden 3. Havalimanı'nın bitmesiyle Almanların piyasadan silineceğiz korkusu Türkiye'yle aynı güne fuar koydurttu.
Almanya'nın Türkiye korkusu Almanya'nın Türkiye korkusu Almanya'nın Türkiye korkusu

Uluslararası hava taşımacılığı sektörü son 10 yılda yüzde 5,6 büyürken bu alanda adeta atağa kalkan Türkiye yüzde 14 büyüme göstererek tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Havayolu taşımacılığında özellikle THY ile bir muazzam sıçrama yakalayan Türkiye’nin, havacılık sektörünün küresel buluşma noktalarından biri olması hedeflenen Eurasia Airshow organizasyonu ile fuarcılık alanında da söz sahibi olması bekleniyordu.

ALMANLAR AYNI GÜNE FUAR KOYDU

Bu hedefle Cumhurbaşkanlığı himayesi altına alınan ve 25-29 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da ilki gerçekleşecek Eurasia Airshow’un takvimi de 2016 yılında sektörle paylaşılmıştı. Ancak Almanların bu alandaki benzer organizasyonu ILA Berlin Air Show fuarının tarihinin adeta kasıtlı şekilde bir anda değiştirilerek aynı tarihlerde yapılacağının duyurulması iki ülke arasındaki rekabetin ne boyuta taşındığını bir kez daha göstermiş oldu.

KASITLI REKABETE GİRİŞTİLER

Son dönemde özellikle Alman basınında yer alan haberlerde İstanbul’a yapılacak 3. Havalimanıyla birlikte Avrupa’dan Asya ülkelerine Türkiye üzerinden yapılacak uçuşların zaman ve maliyet avantajı sağlamasıyla Frankfurt havalimanının figüran konumuna düşüreceği konuşulurken Almanların havacılık fuarlarında da aynı takvim ve benzer içeriklerle Türkiye’ye karşı kasıtlı bir rekabete girmesi tepki çekiyor.

Türkiye’de Antalya’da gerçekleştirilecek Eurasia Airshow fuarına havacılık sektörünün lokomotifi olan uluslararası dev şirketlerin katılmasıyla ilgili anlaşmaların yapıldığı günlerde Almanların takvimi öne çekerek ILA Berlin Air Show’u aynı anda yapmasına katılımcıların ne tepki vereceği ise yeni bir polemiği gündeme getirecek.

"ALMANLARIN YAPTIĞI ETİK DEĞİL"

Medyacity tarafından ilki gerçekleştirilecek Eurasia Airshow’un bölgenin en önemli şova dayalı havacılık fuarı olacağını belirten Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt; “Türkiye son yıllarda yakaladığı ekonomik büyümeyle birlikte havacılık sektöründe de uluslararası arenada söz sahibi olan çok büyük bir pazarı oluşturuyor. Özellikle devletimizin bu alanda global ölçekli milli bir vizyon ortaya koyması ve buna paralel şekilde sektöre verdiği büyük desteklerle Türkiye hem sivil hem de askeri havacılıkta büyük bir sıçrama yakalayarak dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi. Biz de bu vizyondan hareketle özellikle Avrasya bölgesinin Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek uluslararası bir havacılık fuarına ihtiyacı olduğunu düşünerek Eurasia Arishow organizasyonunu yapma kararı aldık. Bu kapsamda Eurasia Airshow’un lansmanını da 2016 yılının Temmuz ayında Londra Farnborough Airshow'da gerçekleştirerek, organizasyonun Antalya'da 25-29 Nisan 2018'de yapılacağını duyurarak fuarın içeriğini ve takvimini açıkladık. Ancak gelinen son noktada uzun yıllardır Almanya’da Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirilen ILA Berlin Air Show’un tarihinin değiştirilerek Eurasia Airshow ile aynı tarihte yapılacağını öğrendik. Açıkçası bu tarih değişikliğini öğrendiğimizde yaklaşık 2 yıl önce tüm uluslararası havacılık sektörüyle paylaştığımız Eurasia Airshow’un tarihlerini ILA Berlin yetkililerinin çok iyi bilmesine rağmen bir son dakika değişikliyle aynı tarihlerde Almanya’nın da bir airshow düzenlemesini en basit tabirle etik bulmadığımı söyleyebilirim. Tabii alınan bu kararın özelikle son dönemde Almanya ve Türkiye arasında yaşanan ekonomik gelişmeler ve havacılık sektöründe yaşanan kıyasıya rekabetin fuarcılık alanına da bir iz düşümü olarak görebiliriz.” şeklinde konuştu.

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