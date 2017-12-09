09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, hakkında Mülkiye Müffettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle  Anayasanın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nca 06.12. 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir" denildi.

 

REZİDANSLAR KRALİÇESİ

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi olan Gamze Akkuş İlgezdi'nin aralarında 3'ü rezidans olmak üzere 16 dairesinin üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı.

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