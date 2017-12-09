Volkan'dan şok hareket! Taraftara döndü ve...

Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. İkinci yarı başlamadan Volkan Demirel ve Bursaspor taraftarları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Bursaspor tribünlerinden Volkan Demirel'in koruduğu kaleye yabancı maddeler atılınca, Volkan Demirel taraftarlara kendisini işaret ederek ''Atın'' işareti yaptı.

Kale arkasındaki güvenlik artırıldı ve Batalla o bölüme giderek taraftarını sakinleştirdi.

Tepki gösteren taraftar gözaltına alındı

Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel ile Bursaspor taraftarı arasında ise gerginlik yaşandı. Tecrübeli file bekçisine çakmak ve şişe fırlatılırken, Volkan Demirel de yerinden ayrılmayarak tribünlere tepki gösterdi. Tecrübeli eldivene gösterilen tepki sonrası 1 kişi gözaltına alındı. Yaşanan bu gerginliğin ardından Fenerbahçe'nin koruduğu kale arkasında güvenlik önlemleri artırıldı.