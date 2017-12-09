Kocaman'dan galibiyet yorumu! 'Hayalimdi...'

Kocaman, hayalindeki takıma ulaşma yolunda adımlar attıklarını belirtirken, "Öne geçme ihtimalimizin olduğu bir maçtı. Öne geçmeyi başardık, sonrasındaysa 2-3 dakika oyunu kontrol etme ihtiyacı hissettikten sonra, kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Bu şekilde devam etmemiz gerektiğini belirtmek için söylüyorum. Oyunu bizim daha fazla kontrol etme ve 3. bölgede oynama ihtimalimiz daha yüksek gözüküyordu, böyle de başladık. İlk yarıda yapmak isteyip, yapamadıklarımızı 2. yarıda yapmaya başladık. Öne geçtik. Böyle bir dönemde, bizim için çok değerli bir galibiyet oldu." dedi.

"HAYALİMDİ"

Beklentisinin takımı bir adım daha yukarıya çekebilmek olduğunu söyleyen Kocaman, "Bunu yapabilecek oyuncu kadrosuna sahibiz. Esas olan, kişilere bağlı olmadan, bir düzen takımı olabilmesi. Benim gibi düzen kurmaya çalışan antrenörler için en zoru bu. Düzen dediğimiz yerde, fedakarlıklar gerekiyor. Kim oynarsa oynasın, aynı şeyi yapabilen bir takım hayalimdi. Şu anda oldu mu, hayır. Olur mu, oraya doğru gidiyor takım" dedi.

"OYUNCUNUN REAKSİYON VERMESİ DOĞRU DEĞİL"

Volkan ile Bursaspor taraftarı arasındaki gerginliği yorumlayan Kocaman; "Taraftarın eline ne bulursa sahaya atma diye bir lüksü yok, doğru değil, oyuncunun da buna reaksiyon vermesi doğru değil"