İsrail ve Dahlan'ın şeytani planı devrede

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ardından Siyonist yönetim Kudüs’te yaşayan 324 bin Filistinliyi kadim şehirden çıkarmaya hazırlanıyor. Yüzde üçü Hıristiyan ve diğer inanç mensuplarından oluşan Kudüs’te 305 bin Müslüman yaşıyor.

Trump’ın skandal açıklaması sonrası Yahudiler dışında yaşayan sivilleri kovmağa hazırlanan İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu idaresi ilkin Müslümanların yaşadığı bölgelerde 7 bin yeni konut yapılması kararı aldı. Siyonist idarenin Bayındırlık Bakanı Yoav Golant, 7 bini Doğu Kudüs’te olmak üzere toplam 14 bin yeni konut inşası için çalışmaların başladığını duyurdu. İsrail meclisi (Knesset ) Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti ilan etme hazırlığında. Siyonist idare önümüzde ki üç yıl içerisinde Yahudi olmayan bütün unsurların kadim şehirden çıkarılmasını sağlayacak geniş çaplı tehcir politikasını hayata geçirecek.

İLK AYRIMCI GİRİŞİM MAVİ KİMLİK

İsrail’in 1980 yılında Doğu Kudüs’ü işgalinin ardından sergilediği ilk ayrımcı uygulama Yahudi olmayanlara verilen mavi kimlik oldu. Filistinli araştırmacı Muin Naim çok yakında Netenyahu hükümetinin başlatacağı tehcirin bu kimlikler üzerinden gerçekleşeceğini söyledi. Siyonist İsrail yönetiminin tehcir konusunda hazırlıklarını tamamladığını bildiren Muin Naim, 300 binden fazla Kudüs sakinin Batı Şeria ve Ramallah’a zorla sürüleceğini belirtti.

SİNA’DAN DEAŞ’LI TAŞIYORLAR

Yahudi olmayan Kudüslülerin kadim şehirden sürülmesi amacı ile farklı senaryoların hazırlandığına dikkat çeken Filistinli araştırmacı Naim, Irak ve Suriye’den Sina’ya getirilen DEAŞ’lıların bu proje kapsamında kullanılacağını söyledi. İsrail’in kılıcı olarak bilinen Muhammed Dahlan’ın DEAŞ ve süreç içerisinde el-Fetih üzerinden tehcir tasarısına destek vereceğini kaydeden Muin Naim, yakın dönemde Kudüs’te Yahudilere ait ev ve işyerlerine dönük kundaklama, suikast ve canlı bomba eylemlerinin başlayacağı bilgisini verdi.

TRUMP YIPRATILMASIN

Geçtiğimiz günlerde yaptığı darbe ile ülkede, başta kraliyet ailesinden, tüm muhalif unsurları susturan Suudi Arabistan’ın gölge kralı Muhammed Selman’ın basın danışmanı Suud el Kahtani, yazılı açıklamasında, Kudüs kararından dolayı Trump’ın yıpratılmaması gerektiğini söyledi. Açıklamanın Muhammed Bin Selman’a ait olduğu, Suudi Arabistan ve İslam dünyasından gelebilecek tepkiler düşünülerek bildiriye Muhammed Selman yerine basın danışmanının imzasının atıldığı bildiriliyor.

Tesadüf değil

Uzmanlar, Irak’ın kuzeyinde ilan edilecek kukla devlet için yapılan 25 Eylül korsan referandumundan Suriye’nin kuzeyinde İsrail’e açılacak terör koridoruna, Suudi prenslerin tutuklanmasından eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’in öldürülmesine kadar tüm gelişmelerin tesadüf olmadığı yönünde görüş bildiriyor. İsrail’i merkez alan gelişmeler serisinin devam edeceği, İslam dünyasından gelecek tepkiye göre ABD-İsrail cephesinden yeni adımların atılacağı belirtiliyor.

Yılmaz Bilgen - Yeni Şafak