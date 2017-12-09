FETÖ infaz etmişti! Keşif yaptırıldı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, 1998 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından infazedilen TPAO işçisi Cevzet Soysal’ın cesedinin gömüldüğü belirtilen Güvercinli Köyü Beşiri Kırsalında kazı çalışması başlattı. 20 yıl önce FETÖ’nün Batman Emniyet yapılanmasına sızarak, Güneydoğu’da pek çok faili meçhul eylemin arkasında FETÖ’nün bulunduğunu deşifre eden İstihbarat Şubede görevli polis memuru Hulusi Cemil Altınlı da Batman’a çağrılarak keşif yaptırıldı.

ALTINLI TEK TEK GÖSTERDİ

Yeni Şafak'tan Recep Yeter'in haberine göre; Altınlı, Şubat 2017’de verdiği ifadede anlattığı olayların gerçekleştiği bölgeleri, Drone ile inceleme yapan ekiplere gösterdi. Soysal cinayetini soruşturan ekipler, ifadede geçen Batman Emniyet Müdürlüğü inşaatı, 1998 yılında Terörle Mücadele Şube’de görevli bir polisin o zaman kullandığı ev ile Soysal’ın 1998 yılında kaçırılmadan önce ikamet ettiği konutun bulunduğu sokak ve Hizbullah üyesi oldukları iddiasıyla günlerce işkence edilen 5 sivilin kaçırıldıkları güzergahlarda keşif yaptı.

FETÖ’CÜLERDEN İNKAR TAKTİĞİ

1998 yılında Batman Terörle Mücadele Şube’de görev yapan ve operasyon kapsamında gözaltına alınan cinayet zanlısı polislerin ise cinayet ve kaçırılmaları inkar ettikleri; bu sebeple de yer gösterme çalışmasına götürülmedikleri öğrenildi. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 6 kişiden FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle cezaevinde tutukluyken Batman’a getirilen Ö.K. ile A.M.’nin, Emniyet’teki ifadelerinde FETÖ’nün talimatlarına uygun hareket ettikleri belirtiliyor.

KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Altınlı’nın 2010’dan bu yana verdiği ifadeler ile kaçırılan sivillerin ifadelerini karşılaştıran savcılık, olay ve yer bilgilerinin doğrulanması üzerine kazı çalışması istedi. Bu doğrultuda ilk kepçe dün sabah vuruldu. Altınlı’nın ifadeleri doğrultusunda Batman Belediyesi’nden getirilen iş makineleri eşliğinde Beşiri kırsalı ve Güvercinliköyü Yolu üzerindeki bölgelerde kazı çalışması yapıldı. Akşam saatlerine kadar süren çalışmalarda Soysal’ın naaşı bulunamazken, kazı yapılan bir diğer nokta ise Güvercinli Köyü yolu üzerindeki TOKİ Konutları civarı oldu. Bu bölgedeki askeri lojman duvarı dibinde de kazı yapıldı. Aramalarda netice alınamadığı, ancak çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

20 YIL SONRA O EVDE HER ŞEYİ ANLATTI

Hulusi Cemil Altınlı, Cevzet Soysal’ın kaçırıldığı ve gündüzleri alıkoyulduğu evi şöyle anlattı: “Ö.K. kullandığı beyaz Toros marka araçla şahsın önünde durdu, A.M. ve B. üzerlerinde askeri parka ve yüzlerinde siyah kar maskesi olduğu halde seri bir şekilde araçtan inerek şahsı yaka paça araca bindirdiler. Ben aracın içinden olanları net şekilde görüyordum.” Bu sırada kendisinin şubeye döndüğünü, beyaz Toros’un da Silvan yoluna gittiğini anlatan Altınlı, “Faili meçhul ekibine şahsı teslim etmişler. Şahıs 3-4 saat kırsalda gezdirildikten sonra, polis memuru C.’nin daha sonradan kiraladığı eve götürüldü. Şahsı ellerinden banyo demirine kelepçelemişler. Şahıs gündüzleri banyoda kelepçeli kalıyor, gece de araçla kırsal alana götürülüp sorgulanıyormuş. Bu evde şahsın başında faili meçhul ekibinden gündüzleri bir kişi nöbetçi kalıyordu."