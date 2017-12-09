Evanjelikler kıyamet bekliyor

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul eden kararında ABD’li Evanjelik hristiyanların dini argümanlarının da (kıyamet beklentisi) etkili olduğu değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasının ardında Yahudi lobisi kadar Washington’da derin siyasi nüfuza sahip Evanjelik Hristiyanların da etkili olduğu belirtiliyor. Evanjelik Hristiyanların Kudüs’e ilgisi siyasi bir arka plandan ziyade dini motiflerle ilgili. Evanjeliklere göre kıyamet, Kudüs’te, Süleyman Mabedi’nin yeniden inşasıyla meydana gelecek olaylar sonucu başlayacak bir savaş sonucu kopacak. Trump’ın, Çarşamba günü dünyayı ateşe atan Kudüs açıklamasında, önde gelen Evanjeliklerden Başkan Yardımcısı Mike Pence’i de hemen ardına alması, radikal Hristiyan gruba “sizin amaçlarınız doğrultusunda çalışıyorum” mesajı olarak değerlendiriliyor. Evanjeliklerin Beyaz Saray’da dua seansları düzenlediği biliniyor.

KAHRAMAN OLACAK

Başkan Yardımcısı Pence'in kararın hemen ardından bir Ortadoğu turuna çıkması da Evanjelikler ile Kudüs arasındaki bu bağlantıya dayandırılıyor. 17-19 Aralık tarihleri arasında İsrail’e gitmesi ve Kudüs’te de temaslarda bulunması anlamlı bulunan Pence'in, Kudüs’te vereceği poz ve mesajların, Trump’ın ana seçmen tabanında “kahraman” ünvanı kazanmasının da önünü açacağı değerlendiriliyor.

GÜÇLÜ DESTEK

Trump’ın Kudüs’e ilgisinde, seçmen tabanının merkezini Evanjelik Hristiyanların oluşturmasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Bu kitle küçük olmasına rağmen, kuvvetli desteği ile öne çıkıyor ve Trump bu desteği kaybetmek istemiyor. Yapılan bir araştırmaya göre, Evanjelik Hristiyanların yüzde 81’i 2016 yılında yapılan seçimelrde oylarını Trump’tan yana kullandı.

YAKIN KADRODA ETKİLİLER

Trump’ın yakın danışma çevresinde de Evanjeliklerin etkisi hissediliyor. Mike Pence dışında, Trump’a yönelik Rusya soruşturmasında ABD Başkanı’nın avukatlığını Evanjelik cemiyetinde önemli konumda bulunan bir Yahudi Jay Sekulow yürütüyor. Yine, Trump’ın Evanjelik danışmanlarının lideri olarak Johnnie Moore da öne çıkan isimlerden. Moore, CNN’e yaptığı açıklamada Kudüs’ün statüsünün üst düzey öneme sahip olduğunu belirterek, “Trump Kudüs kararı ile 'Evanjelik destekçilerine verdiği sözü yerine getireceğini' göstermiş oldu" yorumunda bulunmuştu.

Beyaz Saray’da dua seansı

Temmuz ayında Evanjelik liderlerin Beyaz Saray’ı ziyaretinde çekilen bir fotoğraf gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafta, Oval Ofis’te kabul edilen Evanjeliklerin Trump’ın omuzlarına ellerini koyarak, oluşturdukları bir çember ile dua seansı düzenledikleri görülüyordu. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan isim ise Johnnie Moore’du. Başkan Yardımcısı Mike Pence de dua seansına katılan isimlerdendi. Pence’in haftada bir kez benzer dua seanslarını Beyaz Saray’da düzenlediği belirtiliyor.

Hanuka'yı Kudüs’e adadı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleşen Yahudi bayramı Hanuka kutlamasını Kudüs’e ‘adadı’. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyıp, büyükelçiliğin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması talimatını verdikten bir gün sonra Hanuka kutlamasına ev sahipliği yapan ABD Başkanı Trump, “Bir nedenden dolayı bu odada çok fazla mutlu insan olduğunu biliyorum. Kudüs…Bu (etkinlik) bilhassa tarihe geçecek” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak