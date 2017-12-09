09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Devlet Bahçeli çok sert çıktı! Şerefsiz bir ajanın sözleriyle...

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MHP lideri Devlet Bahçeli Antalya'da belediye başkanları buluşmasında İran ajanı Reza Zarrab'a ve Amerika'ya yüklendi.
Devlet Bahçeli çok sert çıktı! Şerefsiz bir ajanın sözleriyle...
Devlet Bahçeli çok sert çıktı! Şerefsiz bir ajanın sözleriyle... Devlet Bahçeli çok sert çıktı! Şerefsiz bir ajanın sözleriyle... Devlet Bahçeli çok sert çıktı! Şerefsiz bir ajanın sözleriyle...

MHP lideri Devlet Bahçeli Antalya'da belediye başkanları buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Tam kırk sekiz yıldır milletimizin geleceği için çalışıyoruz. Olduğuyla yetinen bir toplum bir adım ileri gidemez. Tarihimize inanıyor ve güveniyoruz. Milliyetçi Harekat Partisi'ne bağlı belediyeler azim ve inançla çalışıyor. 

İnsanımıza mazeretsiz hizmet boynumuzun borcudur. Belediyeler hayatın içindedir öyle de olmak zorundadır. 

1 Kasım seçimlerinden sonra partimiz abluka altına alınmak istendi. Karanlık bir operasyonun tüm her şeyini yaşadık. 

Kendisini davadan büyük görenlere asla tahammülümüz olmadı olmayacak.

Bir İranlı soytarının sözleriyle Türkiye'nin kaybedeceğini zannedenler yanılmaktadır. 

İran'la ticaret yapmanın bir sakıncası yoktur. Türkiye bağımsız bir ülkedir. Kimden ne alacağımızı ne satacağımıza kimse karışamaz. 

ABD'nin keyfine bakarak ekonomik çıkarlarımızdan vazgeçemeyiz. Türkiye Cumhuriyet'i yabancı desteğiyle kurulmadı. ABD terör örgütleriyle kol koladır. 

FETÖ elebaşını korumaya alırken Türkiye'ye mi danıştı?

Şerefsiz bir ajanın sözleriyle Türkiye töhmet altına alınamaz. Hangi taşı altını kaldırsak ABD çıkmaktadır. Hangi kumpası dürtsek ABD belirmiştir. 

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