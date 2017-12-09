09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Yıllardır süren mağduriyet sonlandırıldı

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Memur hatası nedeniyle emekli maaşı kesilip mağdur edilen vatandaşların sorunu çözüldü. Yapılan düzenleme ile eksik günler tamamlanacak, maaş sürecek, borçlu da emekli olabilecek.
Yıllardır süren mağduriyet sonlandırıldı
Yıllardır süren mağduriyet sonlandırıldı Yıllardır süren mağduriyet sonlandırıldı Yıllardır süren mağduriyet sonlandırıldı

Gazetelerde sık sık bu tür haberler okuyoruz. Emekli vatandaşların yıllar sonra işlemlerinde hata olduğu gerekçesiyle ücretleri kesiliyor, hatta verilen paralar 'yersiz ödeme' adı altında faiziyle geri isteniyor. Oysa bu durumun ortaya çıkmasında vatandaşın hiçbir kusuru yok. Tamamen kurumun, ya da o işlemi yapan memurun dikkatsizliğinden kaynaklanan eksik işlemin cezasını emekli vatandaş çekiyor.

Bu tür eksik primden kaynaklanan mağduriyetlerin artması üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu, tedbir aldı. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik 5 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMEKLİ AYLIĞINDA ARTIŞ YAPILACAK

Buna göre vatandaşın yanlış işlemi eğer kendi kusurundan kaynaklanmıyorsa maaşı kesilmeden mutlaka bir çözüm üretilecek.

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, bu tür borçlanma imkânı yoksa ya da süre yetmiyorsa bu kez emeklilik tarihiyle yersiz ödemenin tespit edildiği tarih arasında 4A sigortalılığı bulunanların yani emekli olduktan sonra çalışması olanların bu süreleri kullanılacak.

Bu tür bir çalışması olmayan emeklilerin ise isteğe bağlı sigorta ya da tarım sigortasının devam ettirilmesi suretiyle eksik süreleri tamamlanacak.

Askerlik ve doğum gibi borçlanma yapanların dışındaki yöntemlerle eksik primlerini tamamlayanlar için yeniden aylık hesaplanacak. Hesaplamada devam eden sigortalılık süreleri gün ve kazanç olarak, borçlanılacak süreler sadece prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilecek. Böylece ek ödeme yapan emeklilerin maaşlarında artış meydana gelebilecek. Emeklilerin yapacakları borçlanma ve prim ödemeleri emeklilerin maaşından kesilerek alınacak. Burada 24 aylık ödemelerde faiz işletilmeyecek.

BORCU OLANA DA MAAŞ

Aynı düzenlemede emekli olduktan sonra borcu olduğu tespit edilenler için de müjdeli bir haber geldi. Emekli maaşı aldıktan sonra ya da bağlanırken önceki sürelere ait asgari ücretin iki katı tutarına kadar prim borcu olduğu anlaşılanlara maaş bağlanacak. Prim borçları ödenecek aylıklarından kesilerek tahsil edilecek.

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