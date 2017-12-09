Şii lider Trump'a karşı tugay kurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştı.
Mukteda es Sadr, dün Necef’te yaptığı açıklamada, Irak'taki Şii milis gruplarla konuya ilişkin acil toplantı yapacaklarını belirtmişti.
Rudaw’a konuşan Sadr’a bağlı Haşdi Şabi bünyesindeki Seraye Selam Sözcüsü Sefa Temimi, toplantının ardından Sadr Kudüs Tugayı’nı kurma kararı aldıklarını söyledi.
BAŞVURULARI KABUL EDECEĞİZ
Sefa Temimi, “Yarın Irak’ın farklı kentlerinde Kudüs’ü korumak isteyen gönüllülerin başvurularını kabul edeceğiz. İsimlerin belirlenmesinin ardından gönüllü savaşçıları silahlandırılarak, askeri eğitim vereceğiz” dedi.
Sefa Temimi, “Kurulacak bu gücün görevi, Kudüs’ü korumak olacak. Kurulacak gücün dünya çapındaki Müslümanlardan da destek görmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.