Senegal’i uçuracak projeye Türk imzası

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Senegal’de açılan toplam yatırım değeri 575 milyon euro olan Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’nı 25 yıl boyunca Türklerin işleteceğini belirterek, “42 bin metrekare kapalı alanı olan bu terminalde toplamda 10 milyon yolcuya hizmet verecek olan bu havaalanı çok önemli” dedi.

Arslan, Senegal’in başkenti Dakar’da Limak ve Summa ortaklığı tarafından yapımı tamamlanan Baise Diagne Havalimanı’nın açılışında şunları söyledi:

“Burayı 25 yıl boyunca Türkler işletecek, 25 yıl boyunca Türk bayrağı dalgalanacak. Bayrak dalgalandırmanın, artık askeri olarak bir yerlere gidip bayrak asmanın ötesine geçtik. Ekonomik olarak bayrak dalgalandırmak çok önemli. Bu, ekonomik büyümenin de başka coğrafyalarda yayılabilmenizin de göstergesi” diye konuştu.