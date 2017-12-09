Davutoğlu: İtham etmeye çalışan cevabı alır...

Ahmet Davutoğlu, "Biz sadece ve sadece bu milletin onurlu ve başı dik bir vaziyette dünya üzerinde dolaşması için çaba sarf ettik ve çaba sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Bu hain FETÖ çetesi, 15 Temmuz'a gelecek süreci tetiklemek için ilk adımları 2009'da Davos'ta one munite olayından sonra atmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize ve Kudüs davasını savunan tüm Türk yetkililere 2013'te başlattıkları eylemler, illegal faaliyetler, çete faaliyetleri de 2012'deki Filistin'le olan çalışmalarımızdan sonra ortaya çıktı." dedi.

AA'nın haberine göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Davutoğlu, daha sonra İstanbul Karamanlılar Derneği tarafından düzenlenen arabaşı gecesine katıldı.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada Kudüs meselesinin her şeyden önce kendi meseleleri olduğunu söyledi.

"ŞU VEYA BU ÇETE ÜZERİNDEN İTHAM ETMEYE ÇALIŞAN CEVABINI ALIR"

O gün FETÖ çeteleri ile iş tutanların bugünde aynı şekilde kendilerine saldırmaya devam ettiğini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Son olarak ABD'deki bu dava üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve bizlere yönelik bir kumpas kuruldu. O dava esnasında yürütülen faaliyetler konusunda tavrımızı net olarak ortaya koymuştuk. Her zaman her yerde bunu söyleyeceğiz. FETÖ'nün bu tür Türkiye'yi karalayan Türkiye'yi kuşatmaya çalışan faaliyetlerine karşı dimdik ayakta durmamız lazım. Kudüs'le ilgili olarak İslam dünyası harekete geçmeye çağrılınca Türkiye'de kripto 28 Şubatçılar ve kripto FETÖ'cüler, FETÖ taktiğiyle bizim bu açıklamayı yaptığımız günlerde bu sefer mahkemede hainlik yapan bu adamla ilgili olarak 'sanki bizden, başbakanlığımız döneminde bir güvence istemiş de vermemişiz.' O yüzden ABD'ye gitmiş gibi bir yalanı, bir iftirayı son yıllarda yaptıkları gibi bize atmaya çalıştılar."

Hiçbir makamın hiçbir mevkinin milletin gönlündeki yerinden daha kıymetli olmadığını sözlerine ekleyen Davutoğlu, "Bütün bu iftiralara sabırla muamele gösterdik. Eğer birisi bizi şu veya bu çete üzerinden itham etmeye çalışırsa gereken cevabı alır. Nitekim bu konuda net açıklamamızı yaptık. Biz sadece ve sadece bu milletin onurlu ve başı dik bir vaziyette dünya üzerinde dolaşması için çaba sarf ettik ve çaba sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.