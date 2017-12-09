09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Cenk Tosun'un transferi kura çekimine bağlı!

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Cenk Tosun'un transferi kura çekimine bağlı!
Ligde ve Avrupa'da gösterdiği performansla birçok yabancı kulübün dikkatini çeken Cenk Tosun için Beşiktaş Yönetimi kura çekimini bekleyecek.
Cenk Tosun'un transferi kura çekimine bağlı! Cenk Tosun'un transferi kura çekimine bağlı! Cenk Tosun'un transferi kura çekimine bağlı!

Şu ana kadar Cenk için hiçbir kulüpten resmi teklif almayan sadece sözlü olarak Juventus ve Newcastle United kulüpleriyle görüşen siyah-beyazlılar, kuradan çıkacak takıma göre hareket edecek.

Güçlü bir rakip çıkması durumunda Cenk'in gitmesine soğuk bakan yönetim, dişine göre bir rakip çıkması durumunda, iyi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu göndermeye sıcak bakıyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş, daha önce yönetimle yaptığı görüşmede, mecbur kalınmadıkça ve yerine iyi bir golcü bulunmadığı sürece, Cenk'in gitmesine teknik olarak onay vermemişti.

MİLLİYET

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