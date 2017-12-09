Bakan Soylu ve beraberindeki heyeti, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Güvenlik işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Mensur isavend ve Türkiye Cumhuriyeti İran Büyükelçisi Riza Hakan Tekin karşıladı.
09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Bakan Soylu'dan İran'da kritik görüşme!
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