09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Saadet teyze hayalini kavuşuyor!

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Saadet teyze hayalini kavuşuyor!
Kağıt ve plastikleri satarak hem geçimini sağlayan hem de vatani görevini yapan oğluna harçlık gönderen 65 yaşındaki Saadet Benli, çok istediği hac ve umre hayaline kavuşuyor.
Saadet teyze hayalini kavuşuyor! Saadet teyze hayalini kavuşuyor! Saadet teyze hayalini kavuşuyor!

İlerleyen yaşına rağmen bebek arabasıyla kağıt toplayarak hayat  mücadelesinin en güzel örneğini gösteren Saadet Benli'ye, Anadolu Ajansı'nın  yaptığı haberin ardından Türkiye'nin dört bir köşesinden yardım eli uzandı.

En büyük hayali hacca gitmek olan Saadet Teyze, bu hayaline de Sakarya  Büyükşehir Belediyesi sayesinde kavuşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun talimatıyla harekete  geçen Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Benli'yi ilk olarak umreye  götürme sözü verdi. Çok istediği hac listesine de yazdırılacak Benli'nin kurada  çıkması halinde tüm masrafları belediye tarafından karşılanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Benli'nin Bingöl'de vatani görevini  yapan asker oğluna iş taahhüdünde de bulundu.

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ÇOK SEVİNÇLİYİM

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Saadet Benli,  duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlara çok sevindiğini dile  getiren Saadet Teyze, "Ne mutlu, çok seviniyorum, o kadar seviniyorum ki, bu  sizin vesilenizle oldu." dedi.

Yardım etmek için arayanların çok olduğunu aktaran Benli, "Benim  yardım beklentim yok. Kendim zaten çalışıyorum. Gücüm yettiği kadar kendi kendime  yetiyorum. Kimseye yüküm yok." ifadesini kullandı.

En büyük isteğinin hacca gitmek olduğunu söylediğini belirten Benli,  "En büyük dileğim o. Onu bana Allah söyletti. Şimdi beni hac ve umreye  götüreceklermiş. Böyle bir şey nasıl anlatılır? Hiç yoktan ortaya çıkıyor, 'Sen  Umre'ye gideceksin.' diyorlar, böyle bir şeyi nasıl anlatıyım ki... Çok  sevinçliyim, çok mutluyum. Allah'ım her kişiye nasip etsin, Allah'ım sizi de  sevindirsin." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na da destekleri için  çok teşekkür eden Benli, "Çok sağolsun, Allah bin kere razı olsun. Rabbim ona  sağlık versin." dedi.

Türk halkının duyarlılığını çok iyi bildiğini ifade eden Saadet Teyze,  her zaman zor durumda olan insanlara sahip çıktıklarını söyledi.

Benli, "Türkiyem için, insanları için gurur duyuyorum. Ama  Cumhurbaşkanıma bela olanlara da Allah o belalarını kendilerine çevirsin." dedi.

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  ''TÜM İHTİYAÇLARINI GİDERME NOKTASINDA TEYZEMİZLE İRTİBATTAYIZ''

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ahmet  Öksüzoğlu da şehirde 24 saat teyakkuz halinde olduklarını, Saadet Teyze'nin  bilgisini alır almaz da kendisine ulaştıklarını aktardı.

Kendisine ihtiyaçlarını sorduklarını belirten Öksüzoğlu, "Teyzemiz hac  ve umreye gitmek istiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla inşallah  umre ihtiyacını karşılayacağız. İnşallah önümüzdeki hafta pazartesi gününden  itibaren umre kayıtlarını yaptıracağız. Hac kayıtları başlayınca da hacca kaydını  yaptıracağız. Allah nasip ederde çıkarsa inşallah onunla ilgili gerekli  çalışmalar yapılır. Diğer yakacak ve gıda ihtiyaçları noktasında da teyzemizle  irtibat halindeyiz. O konularda da gerekli desteği kendisine sağlayacağız." diye  konuştu.

Öksüzoğlu, askerdeki oğluna iş bulma konusunda da yardımcı  olacaklarını belirterek, "Zaten oğlu gelip çalışmaya başladıktan sonra inşallah  teyzemiz evinde rahat ve huzurlu şekilde geri kalan hayatını geçirir." dedi.

 

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