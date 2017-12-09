Ders kitabında şifreli mesaj: Uçurtma Şenlikleri

“Yeni Nesil Terör: FETÖ’nün Analizi” raporunda, yardımcı ders kitabında, “15 Temmuz Uçurtma Şenlikleri” başlıklı bir okuma metni ile darbe mesajının önceden verildiği savunuldu.

Polis Akademesi’nin hazırladığı, “Yeni Nesil Terör: FETÖ’nün Analizi” raporunda, Almanya’nın kripto Nazileri tespit etmek için uyguladığı “Sosyal İnceleme Raporu”nun FETÖ’cüler içinde uygulanması istendi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan vergi affının FETÖ’ye yaradığı savunulan raporda, dağıtılan yardımcı ders kitaplarından birinde, “15 Temmuz Uçurtma Şenlikleri” başlıklı bir okuma metni ile darbe mesajının önceden verildiği savunuldu. 47 sayfalık raporda, FETÖ’nün dini bir yapılanmadan çok ezoterik (gizli/kapalı) bir modern kült (cemaat) olduğu, FETÖ elebaşının da kehanet ve sıra dışı bilgi edinme yollarıyla kendi nüfuzunu sağladığı kaydedildi.

Polis Akademisi’nin hazırladığı, “Yeni Nesil Terör: FETÖ’nün Analizi” raporunda özetle şu görüşlere yer verildi:

FETÖ’YE NAZİ UYGULAMASI

“Hukuki mücadelede önemli husus FETÖ üyelerinin tespit edilmesi olmaktadır. Örneğin, Almanya Nazileri tespit etmede zorluk yaşamaya başlayınca yasada bir değişiklik yapılmış, ‘Sosyal İnceleme Raporu’ adında bir rapor oluşturulması kararı verilmiş. İnceleme raporunda, ilgili kişinin arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeler, okuduğu okul, çevresince nasıl tanındığı, tuttuğu takım, zaman geçirdiği yerler, okuduğu gazete, kitap ve köşe yazarları, çocuklarının eğitim gördüğü yerler gibi bilgiler bulunmakta ve bu bilgiler ışığında ilgili kişinin Nazi olup olmadığına dair bir kanaat oluşturulmuştur. Bu rapor teknik olarak sosyolog ve psikologlar tarafından düzenlenmiş ve uzmanlar bu raporu imzalamıştır. Sosyal İnceleme Raporu’nun sonucunda kişinin Nazi olduğunun belirlenmesi halinde cezai işlem uygulanmıştır. Kripto olarak adlandırılan ve hakkında hiçbir delil bulunamayan kişilerin hayatı, sosyologlar ve psikologlar aracılığı ile dakika dakika incelenmiş, bu raporlar hazırlanmıştır. Bizim mevzuatımızda böyle bir uygulama yer almamaktadır. Bu nedenle birtakım kriterler geliştirilmiştir. Bunlar ‘Bylock, Bank Asya, sendika üyelikleri, KPSS gibi kriterlerdir. Bu kriterlerin geliştirilip yasal mevzuata sokulması ve yine bu kriterlerin Sosyal İnceleme Raporu’nda yer almasının sağlanması gereklidir. Cezalandırmaların yapılabilmesi için yasalarda da değişiklikler yapılması gerekmektedir.

DARBE ŞİFRESİ SIZINTI’DA

FETÖ’nün darbe girişiminde bulunacağının sembolik mesajları örgüt üyelerine Eylül 2015 ve Mayıs 2016 aylarındaki Sızıntı Dergisi’nin kapak resimlerinde işaret edilmiştir. Derginin Eylül 2015 kapağında uçaklar, helikopterler, gemi ve beklenen sevgiliyi anlatan bir dörtlük bulunmaktadır. Esasında bir kültür dergisi olan Sızıntı’nın böyle bir kapak yapmasının normal karşılanacak bir duruma karşılık gelmediği aşikârdır. Kapakta yer alan dörtlüğün anlattığı beklenen sevgiliyle sembolize edilen, esasında örgüt elebaşı Gülen’den başkası değildir. Sızıntı’nın Mayıs 2016 kapağında ise asker kıyafetine benzer elbiseli bir elin kapıyı açıyor olması ve kapaktaki kurtuluş, beklenti üzerine yazılmış dörtlük, darbe girişimine işaret eden başka bir sembolik mesaj olarak yer almaktadır.

DARBE MESAJI DERS KİTABINDA

Darbeyle ilgili ilginç sembol ve mesaj Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ve her yıl Eylül ile Ekim aylarında basılan yardımcı ders kitaplarından birinde yer alan etkinlik konusudur. FETÖ’nün MEB içerisinde hakim olduğu dönemde, Eylül ayı içerisinde basılan yardımcı bir ders kitabında ‘15 Temmuz Uçurtma Şenlikleri’ başlıklı bir okuma metni yer almaktadır. Bu durum, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin FETÖ tarafından belirli bir planlama dahilinde çizildiğini göstermektedir. Bununla birlikte darbe girişiminin sübliminal bir mesaj olarak öğrencilere verilmek istendiğini veya hücreler arası iletişimin sağlanmaya çalışıldığını söylemek mümkündür.

VERGİ AFFI FETÖ’YE YARADI

Örgütün parasal kaynakları kurutulmadığı sürece yapılanlar yeterli düzeyde etkili olmayacaktır. Örgütün ekonomik işlerini yürüten alt kademelerdeki kişilerle mücadele edilmekle birlikte üst yapının faaliyetlerine devam ettiği görülmektedir. Bürokrasi klasik yöntemlerle bu mücadeleyi sürdürdüğü için FETÖ’ye bağlı şirketlerde yapılan incelemelerden fazla bir şey elde edilememektedir. 15 Temmuz yaşandıktan bir ay sonra çıkan vergi affı ile FETÖ şirketlerinin geçmişe dönük 5 yıllık faaliyetlerinin üstü kapatılmıştır. Darbe girişimi olduktan sonra vergi affı ‘vergi barışı’ olarak çıkarıldı ve tam tespitler yapılmadan sicil affı ile FETÖ kuruluşlarının hepsi vergilerinden kurtulmuş oldu. Şu anda geriye dönük FETÖ yapılanması ile ilgili hiçbir şirket ile ilgili vergi incelemesi yapılamamaktadır. Ekonomik anlamda bir ceza verme olanağı ortadan kalkmış oldu. Adli anlamda ceza verebilmek için de yargılama sürecinin başlaması gerekmektedir.

BİRKAÇ NESİL SÜRECEK SAVAŞ

FETÖ, kehanetler ve rüyalarla örgüt üyelerini motive etmektedir. Beklenen kehanetler gerçekleşmediğinde ise olması gereken normal sonuç insanların aldatıldıklarını düşünmeleri ve grubu terk etmeleridir. Fakat bu örgüte mensup kişilerin kehanet gerçekleşmese dahi bu grupları terk etmedikleri gözlemlenmektedir. Örgüt ‘post-gerçeklik’ olarak adlandırılan, gerçekliği olmayan konuları bu tür söylemlerle mağdur rolü oynayarak gerçekmiş gibi göstermeye çalışmaktadır. FETÖ ile birkaç nesil sürecek bir ‘savaş’ içerisinde olduğumuzu, devlet ve millet olarak savaşın bir bölümünü kazandığımızı ve savaşın devam edeceğini asla unutmamamız gerekmektedir.”