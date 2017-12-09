Suudi Arabistan'dan skandal Kudüs kararı!

Middle East Monitor haber sitesinin Arap basınına dayandırdığı habere göre Suudi Arabistanyönetiminin ülkedeki medya kuruluşlarına söz konusu karar hakkında çok fazla yayın yapmamaları konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.
Talimatın ülkede bulunan Tv, radyo ve gazete yöneticilerine gönderildiği ifade edildi.
Öte yandan Ürdün'de bulunan Suudi Arabistan ve Bahreyn elçilikleri, Ürdün'de ABD'ye karşı devam eden protestolara karşı vatandaşlarını uyararak, gösterilere katılmamaları çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan elçilğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün'de yaşayan ve okuyan Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenliği korumak adına protestolardan uzak durmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bahreyn elçiliğinden de benzer açıklama yapılarak, "halka açık yerlerdeki protesto gösterilerinden uzak durlması" çağrısında bulunuldu.