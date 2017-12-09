Milli oyuncunun eşi iki çocuğunu öldürdü!

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre 2011 yılında İtalya Rugby Milli Takımı'ndan emekli olan Andrea Benatti'nin eşi Antonella Barbieri, iki çocuğunu öldürdü. Barbieri daha sonra intiharetmeye çalıştı. Psikolojik sorunları olan kadının hayati tehlikesi bulunmuyor.
Barbieri, Mantua eyaletindeki evinde 2 yaşındaki kızını boğarak öldürdü. Barbieri daha sonra evden ayrılarak 5 yaşındaki oğlu Lorenzo Zeus'u Po Nehri yakınlarında bir yerde bir mutfak bıçağı ile öldürdü.
Antonella Barbieri arabasında intihar etmeye çalıştı. Bir vatandaş park edilmiş arabada yaralı kadını görünce polislere haber verdi.
2 çocuğunu öldüren anne suçunu itiraf etti. Anne, Santa Maria Nuova Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Antonella Barbieri'nin 20 yıl cezaevinde kalacağı yazıldı.