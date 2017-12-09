09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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ABD basınından Trump'a çok sert tepki!

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ABD basınından Trump'a çok sert tepki!
Dünyada İsrail tezlerini en fazla savunan gazetelerin başında gelen Amerikan merkezli “New York Times” Trump'ın Kudüs kararına sert tepki gösterdi.
ABD basınından Trump'a çok sert tepki! ABD basınından Trump'a çok sert tepki! ABD basınından Trump'a çok sert tepki!

Dün o New York Times’ta, Trump’ın büyükelçiliği Kudüs’e taşıyarak Kudüs’ü resmen başkent olarak tanıyan ülke olma konusunda attığı adımı eleştiren, hem de zehir zemberek cümlelerle eleştiren bir makale geniş biçimde yer aldı.

ORTADOĞU'YA DAHA FAZLA SORUN GETİRECEK

Kendinden önceki başkanların beceremediği Ortadoğu barışını tesis etme konusunda iddialı laflar eden Trump’ın bu adımının çok yanlış olduğunu ve bunun Ortadoğu’ya daha fazla sorun getirmekten başka bir işe yaramayacağını anlatan makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan en üst tonda tepki gösteren lider olarak zikredilirken, Mısır ve Suudi Arabistan’ın da kararı yanlış bulduklarını Trump’a aktardıkları ve ABD’nin Ortadoğu’daki tüm müttefiklerini kaybetmenin ötesinde çok vahim gelişmelere neden olacak bir adım attığı açıkça dile getirildi.

TRUMP BARIŞ OLASILIKLARINI SABOTE EDİYOR

NYT, Trump’ın Ortadoğu’da barışı gerçekten istemediği, tam aksine barış olasılıklarının tümünü sabote ettiğini öne sürdü.

BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI GÜLÜNÇ

Beyaz Saray’ın “Biz Kudüs’ün tamamının İsrail’e ait olduğunu savunmuyoruz. Elçiliğimiz sadece Kudüs’ün İsrail’e ait bölümünü tanıdığımızı gösterir” açıklamasının gülünç olduğu da belirtilen makalede, 1967’de işgal edilen Doğu Kudüs’ün şimdi yine tehdit altına gireceği iddia edildi.

Makale ile ilgili bilgileri Habertürk yazarı Fatih Altaylı köşesinde paylaştı.

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