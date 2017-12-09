09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:10Öğle 13:03İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 107.921 1.38
  • Altın: 154,062 -0.65
  • Dolar: 3,8353 -0.54
  • Euro: 4,5054 -0.90

Telefon ve internet faturalarına flaş düzenleme!

»
Telefon ve internet faturalarına flaş düzenleme!
Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) yüzde 7,5 olarak birleştirilmesiyle telekom hizmetlerinin vergilendirilmesindeki karmaşıklık sona erecek.
Telefon ve internet faturalarına flaş düzenleme! Telefon ve internet faturalarına flaş düzenleme! Telefon ve internet faturalarına flaş düzenleme!

Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ilgili olduğu hazine payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı, BTK masraflarına katkı payı ve telsiz ücretleri konularına ilişkin mevzuatlarda değişiklikler yapıldı.

Söz konusu değişikliklerle hazine payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı ve BTK masraflarına katkı payı uygulamalarında tereddütlere veya ihtilaflara neden olan hususları çözüme kavuşturacak yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre, hatalı faturalandırma tutarları yani mükerrer faturalar, düzeltmeye konu edilen bedeller, baz istasyonunun kurulu bulunduğu tesislerden elde edilen gelirler, hazine payı matrahı dışına çıkarıldı. Hazine payı ödemelerinin takip ve tahsil görevi, Hazine Müsteşarlığından BTK'ya devredilirken, denetim ve uzlaşma görevi Maliye Bakanlığına verildi. Süresinde ödenmeyen hazine payı için 3 kat olan cezai şart, 1 kata düşürüldü.

Daha önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından takip ve tahsil edilen Evrensel Hizmet Katkı Payları, BTK tarafından takip ve tahsil edilerek Bakanlığa aktarılacak.

İşletmecilere, hazine payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı, BTK masraflarına katkı payı ve telsiz ücretleri konularında ihtilafların çözümüyle yeniden yapılandırma imkanı sağlanacak.

Yeniden yapılandırma kapsamında mevcut davalardan feragat edilmesi şartı ile incelenmesi tamamlanan dönemler için alacak aslının tamamı ile gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tahsil edilecek, 3 kat cezai şart ve buna bağlı faizler ise tahsil edilmeyecek.

Telsiz ücretleri hariç incelenmesi tamamlanmayan dönemler içinse işletmeciler matrah artırımını ya da normal denetimlere devam edilmesi alternatiflerinden birini seçebilecek. Bu kapsamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar BTK ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan tarafından müşterek belirlenecek.

BTK'ya borç ve alacaklara ilişkin uzlaşma yetkisi

Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 ve data ile internet hizmetlerinden yüzde 5 alınan ÖİV, yüzde 7,5 olarak tek oranda birleştirilecek. Böylece abonelerin telekom hizmetlerinin vergilendirilmesindeki karmaşıklık giderilecek.

Düzenlemeyle maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaatinin görüldüğü durumlarda, tahsiline aracılık ettiği alacaklar ile hazine payına ilişkin cezai şart hariç BTK'ya borç ve alacaklarının tamamı ya da bir kısmına ilişkin uzlaşma yetkisi verildi. Uzlaşmaya ilişkin usul-esaslar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak BTK tarafından belirlenecek.

BTK tarafından kurum giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı sağlanması amacıyla işletmecilerin net satışlarının yüzde 0,35 idari ücret alınırken, söz konusu kanun ile işletmecilerin idari masraflara katkı sağlamasını teminen 10 bin lira alt sınır getirildi.

Sektörlerde verimlilik artışı sağlayan makineler arası iletişim (M2M) cihaz ve abonelikleri telsiz ücretinden muaf hale getirildi. Süresinde ödenmeyen telsiz ücretlerinin takibi 6183 amme alacakları kapsamına alındı.

5G ve ötesi gibi sürekli olarak gelişen mobil teknolojilerde ihtiyaç duyulan altyapı kurulumunun yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi amacıyla mobil haberleşme işletmecilerinin baz istasyonları için ödedikleri telsiz ücretlerinde cihaz/kanal sayısı yerine net satışların yüzde 5'i tahsil edilecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mehmet Şimşek'ten şirketlere önemli uyarıMehmet Şimşek'ten şirketlere önemli uyarıBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şirketlerin borçlanmak yerine ortak bulması, halka açılması, kârını sermayeye ekleyerek büyümesi önerilerinde bulundu.
İthalata damping önlemi freniİthalata damping önlemi freniYerli üreticimizi korumaya yönelik bu tedbirler sonrasında önleme tabi ürünlerin genel ithalatı yüzde 10, önleme tabi ülkelerden ithalat yüzde 40 azaldı
Bor madeniyle dünyanın en sert çeliği üretildiBor madeniyle dünyanın en sert çeliği üretildiDünya rezervlerinin yüzde 72’si Türkiye’de bulunan bor madeni, son yıllarda ülkemizde ileri teknoloji ile işlenerek farklı alanlarda süper güçlü maddelere dönüştürülüyor.
THY filosuna 40 uçak daha katacakTHY filosuna 40 uçak daha katacakTürk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 40 adet geniş gövdeli uçağı filolarına katmak için görüşmelere başladıklarını açıkladı.
Telefon ve internet faturalarına flaş düzenleme!Telefon ve internet faturalarına flaş düzenleme!Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) yüzde 7,5 olarak birleştirilmesiyle telekom hizmetlerinin vergilendirilmesindeki karmaşıklık sona erecek.
ABD'li devin Kocaeli fabrikasını sarsan iddia!ABD'li devin Kocaeli fabrikasını sarsan iddia!ABD’li lastik devinin Kocaeli’ndeki fabrikasında 4 çalışanın 5 milyon lirayı zimmete geçirdiği öne sürüldü. Müfettişler inceledi, vurguncular işten atıldı, firma suç duyurusu yaptı.
  • O bavullar yasaklanıyor!09 Aralık 2017 Cumartesi 12:05
  • Senegal’i uçuracak projeye Türk imzası09 Aralık 2017 Cumartesi 12:03
  • Bitcoin'e bir yasak daha09 Aralık 2017 Cumartesi 11:56
  • Yıllardır süren mağduriyet sonlandırıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:40
  • 3. Havalimanında yeni bir ilk!09 Aralık 2017 Cumartesi 11:29
  • Bakan Fakıbaba'dan müjdeli haber09 Aralık 2017 Cumartesi 09:20
  • Kaynak Holding soruşturmasında ilk iddianame!09 Aralık 2017 Cumartesi 09:20
  • Bu 3 köye ‘Kanal’ piyangosu09 Aralık 2017 Cumartesi 07:40
  • Türkiye için müthiş! 29 milyonu aştı08 Aralık 2017 Cuma 18:20
  • Perakende devi şokta! Eriyor...08 Aralık 2017 Cuma 17:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri