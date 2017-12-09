Kocaman'dan yıldız isme şok! 'Yedeksin çünkü...'

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve ligin ilk maçlarında en önemli oyuncusu olarak gösterilen Mathieu Valbuena, Bursaspor karşılaşmasına da yedek kulübesinde başladı. Son olarak Osmanlıspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Valbuena, sırasıyla Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve dün de Bursa mücadelesinde teknik direktör Aykut Kocaman tarafından yedek kulübesindeydi.

Dikkatlerden kaçmadı

Son dönemde yedek kaldığı için mutsuz olduğu konuşulan Fransız yıldızın takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıkmaması ve onlara da 25 dakika sonra katılması dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli oyuncunun soyunma odasında da Aykut Kocaman'la bir görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren ve attığı gole de pek sevinmeyen 33 yaşındaki futbolcuya, onu oynatmamasının nedenlerini açıkladığı bildirildi.

Karşı karşıya kaçırdı

Kocaman'ın, "Oyun planıma göre bir 11 oluşturdum. Taktik gereği de seni değil, Aatif'ı tercih ettim" dediği öğrenildi. Dün akşam 66'da Aatif'in yerine oyuna giren Valbuena, etkili bir performans gösteremezken, 90+2'de kaleci Harun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu cömertçe harcadı. Harun, Fransız oyuncudan topu, ayağıyla müdahale ederek kaptı.