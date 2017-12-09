Trump'tan bir karara daha imza!

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağı açıklamasının altında yatan gerçek ortaya çıktı.

ABD Kongresi’nin 1995’te kabul ettiği “Kudüs Büyükelçilik Yasası”. O yasa da elçiliğin “İsrail’in başkenti Kudüs”e taşınmasını öngörüyor. Amerikan başkanlarına da bunu her 6 ayda bir erteleme imkânı tanıyor. 21 yıldır da tüm başkanlar “ulusal güvenlik” gerekçesiyle bu yasayı imzalayarak taşınma olayını hep erteledi.

TRUMP NE YAPMAK İSTİYOR?

Trump da bu yasayı geçtiğimiz mayıs sonunda ilk kez imzalamıştı. Ve üzerinden 6 ay geçtiği için bu hafta tekrar imzayı atması gerekiyordu. Aksi takdirde, yasaya göre ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesinin yarısı kesilecekti. İşte Trump da defalarca elçiliği Kudüs’e taşıyacağı sözünü verdiği için- bir çıkış bulmak istedi.

TRUMP TAŞIMAYI ERTELEME YASASINI İMZALADI

Önce Kudüs’ü başkent ilan edip, elçiliği taşıma talimatı verdiğini açıkladı. Sonra da masaya oturup taşınmayı erteleme yasasını tıpış tıpış imzaladı.

Kısacası Trump asıl kuyruğu dik tutmak için böyle bir yol seçmiş görünüyor. İşte İsrailli ünlü gazeteci Arad Nir de bu yüzden “Aslında hiçbir şey değişmedi” diyor. Ancak hakikatte hiçbir şey değişmemiş olsa da, bölgede tansiyon zaten tavandayken ve mesele 3 tek tanrılı dinin de kutsal saydığı Kudüs olunca, ABD Başkanı’nın Kudüs’ü İsrail’e yâr etmesi tabii ki sarsıcı oluyor.

DİKKATLERİ ÜZERİNDEN DAĞITTI

Ancak Trump bu açıklamayı sadece yasayı “istifini bozmadan” imzalamak için yapmadı. Dikkatleri sallantıda olan koltuğundan dağıtmak, seçmenini konsolide etmek, kendisini destekleyen Yahudi lobisine boncuk dağıtmak ve İsrail’in elini güçlendirerek İran’a vurmak için de bu adımı attı. Elbette İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Trump üzerindeki baskısını da görmezden gelmemek gerek.

Bilgileri Milliyet yazarı Verda Özer bugünkü köşesinde paylaştı.