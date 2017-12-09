Irak resmen duyurdu! Yakında başlıyor

Irak Kerkük petrollerinin İran'a taşınması konusunda anlaşma imzalandığı ve petrol ihracatının yakında başlayacağı bildirildi.
Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük petrollerinden, günlük 30 ila 60 bin varil petrolün İran'a ihraç edilmesi için iki ülke arasında anlaşma imzalandı." ifadelerine yer verdi.
Iraklı Bakan, anlaşmanın Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ile İran tarafı arasında imzalandığını belirtti.
SOMO Genel Müdürü Ala Yasiri de, "Bu anlaşma Irak'a Kerkük petrolleri ihracatı için yeni bir kapı eklemiş olacak. Petrol ihracatı yakında başlayacak." dedi.