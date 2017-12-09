09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Resmen açıkladı! Jahovic'e 3 teklif birden

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Resmen açıkladı! Jahovic'e 3 teklif birden
Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic'in temsilcisi Jeremic, Almanya ve Çin'den birer kulübün yanı sıra CSKA Moskova'nın da kendilerine teklif yaptığını belirtti,
Resmen açıkladı! Jahovic'e 3 teklif birden Resmen açıkladı! Jahovic'e 3 teklif birden Resmen açıkladı! Jahovic'e 3 teklif birden

Göztepe'nin 14 yıl sonra Süper Lig'e dönmesinde büyük payı olan, bu sezon da çıktığı 13 maçta 12 kez rakip fileleri havalandıran Adis Jahovic, İzmir ekibinde 1 numaralı gündem maddesi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Makedon forvetin menajeri Srdjan Jeremic, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Daha önce planlandığı gibi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile İzmir'de görüşen Jeremic, oyuncusuna Almanya ve Çin'den birer kulübün talip olduğunu aynı zamanda CSKA Moskova'nın ciddi şekilde Jahovic'i istediğini söyledi. Göztepe'nin yeni sözleşme için kendilerine vereceği rakamı alan Jeremic, bu teklifin diğer üç kulübün önerisinin çok altında olduğunu ifade ederken, kritik zirvede uzlaşma sağlanamadı.

"ARTIK GÖRÜŞECEĞİZ"

Tarafların devre arasında tekrar masaya oturacağı öğrenilirken, menacer Jeremic'in, "Önceliğimiz, Jahovic'in mutlu olduğu Göztepe'de kalmak. Ancak mevcut ortamda artık diğer teklifleri değerlendirmeye alacağız" dediği öğrenildi. 30 yaşındaki golcü, İzmir ekibinde senelik yaklaşık 400 bin Euro'luk (1 milyon 850 bin TL) bir ücrete oynuyor.

FANATİK

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