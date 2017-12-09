Mehmet Şimşek'ten şirketlere önemli uyarı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şirketlerin borçlanmak yerine ortak bulması, halka açılması, kârını sermayeye ekleyerek büyümesi önerilerinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek küresel borçların son 10 yıldaki artışına dikkati çekerek büyümede sınırlama yaratabileceğine vurgu yaptı.

Mehmet Şimşek bu durumun Türk firmalarını da etkileyebileceğini belirterek sosyal medya hesabı üzerinden Türk şirketlere bir takım öneri ve uyarılarda bulundu.

Şirketlerin borç yerine ortak bulması gerektiğini belirten Şimşek, kârın sermaye eklenmesi ve halka arzların öneminin altını çizdi. Bu alternatiflerin oluşmaması durumunda ise borçlanmanın Türk Lirası üzerinden yapılmasını ifade etti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in sosyal medyadan paylaştığı mesaj şöyle:

HABERTÜRK