09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Hepsi el yapımı! Türkiye'ye giriş yaptı

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Otomobil sektörünün efsane markalarından Lotus Cars, Caddebostan'da açılan yeni showroom'uyla Türkiye'ye giriş yaptı.
Hepsi el yapımı! Türkiye'ye giriş yaptı
Hepsi el yapımı! Türkiye'ye giriş yaptı Hepsi el yapımı! Türkiye'ye giriş yaptı Hepsi el yapımı! Türkiye'ye giriş yaptı

Royal Motors'un yeni markasi Lotus Cars Türkiye, Ortadoğu ortaklığı ve Lotus Cars’ın bölgedeki distribütörlüğü ile birlikte Türkiye’deki otomobil tutkunlarına bu özel markayı deneme fırsatının kapılarını açmış oldu.

Aşağıda açılışta Lotus Bölge Direktörü Jonathan Stretton ile yaptığımız röportajı ve otomobil modellerine ait detayların yer aldığı videoyu bulabilirsiniz.

Açılışta konuşan Royal Motors’un Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Aysal şunları söyledi; "Dünyaca bilinen marka Lotus’u bu pazarda temsil etmekten heyecan ve gurur duyuyoruz. Otomotiv endüstrisinde donanımlı bilgi birikimi ve tecrübemiz ile kendimizi müşteri memnuniyetine adadık. Bu yeni showroom Lotus’un Türkiye’ye dönüşünü gösterirken Royal Motors’un ürünlerine en iyi kalitede destek verecektir. Uzun vadeli ortaklık ve başarıdan umutluyuz.’’

Lotus Ortadoğu Bölge Müdürü Jonathan Stretton açılışla ilgili şunları söyledi: "Royal Motors Lotus’un bu bölgede büyümesinde atılan önemli ve büyük adımdır. Royal Motors ile çalışmaktan ve Lotus spor arabalarını Türkiye pazarında tanıtımından memnuniyet duyuyoruz. Lotus her zaman kurucusu olan Colin Chapman'ın bıraktığı mirasa bağlı kaldı. Son yetmiş yıldan beri spor arabalarda gerek dizayn gerek üretimde kalıcı izler bıraktı. Öncü ve eklemli Alüminyum şasimiz, güçlü, sert, güvenli ve hafiftir. Bu şasi rakiplerimiz tarafından sıklıkla kopyalanmıştır ancak hiçbir zaman iyileştirilememiştir. Kuvvetli fakat hafif aynı zamanda sürüşü kolay olması, diğer araçlara kıyasla Lotus’un sıra dışı yaklaşımını odak noktası haline getirir."

Evora 400, Elise, Exige hypercar, 3- Eleven modellerinin her biri Norfolk’daki meşhur Hethel fabrikasında el yapımı olarak üretiliyor. Her sene iki bin spor araba üretiliyor.

Kültüründen gurur duyan Lotus, kenar kesim dizaynları ile müşteriye eşsiz deneyim sunmayı amaçlayarak tüm İngiliz zanaatkarlığını gözler önüne serer. Kendisini sadece araba kullanma deneyimine adayan Lotus, Royal Motors çatısı altında aynı zamanda dünyanın en prestijli araba markalarından biri olan Rolls-Royce Motors Cars’ın da Türkiye distribütörlüğünü de yapıyor. 

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