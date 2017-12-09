09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Trump tehdit etti! 3. dünya savaşına mı gireceğiz?

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Trump tehdit etti! 3. dünya savaşına mı gireceğiz?
ABD Başkanı Donald Trump, NATO'da aidatlarını ödemeyen ülkeleri, 'Rusya'ya karşı' korumayacaklarını belirtti.
Trump tehdit etti! 3. dünya savaşına mı gireceğiz? Trump tehdit etti! 3. dünya savaşına mı gireceğiz? Trump tehdit etti! 3. dünya savaşına mı gireceğiz?

Trump, Florida Eyaleti'nde destekçilerine yaptığı konuşmada, bu yıl NATO ziyareti sırasında ittifak üyelerinin ödeme yapması gerektiğini doğrudan ortaya koyduğunu söyleyerek, "Aksi takdirde örgütte yerleri yok" dedi.

'BİZ ÖDEME YAPMAYAN BİR ÜLKE İÇİN 3. DÜNYA SAVAŞI'NA MI GİRECEĞİZ?'

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden basında sert eleştiriye maruz kaldım. Donald Trump'ın müttefiklerimize kaba davrandığını yazdılar. Oysa kaba olan bu ülkeler, çünkü ödemelerini yapmıyor. Örneğin, ödeme yapmayan bir ülke var. Bu ülkenin şimdi kiminle flört yaptığını biliyor musunuz? Rusya ile. Bu ülke aidatını ödemiyor, saldırgan hale geliyor. Biz ödeme yapmayan bir ülke için Üçüncü Dünya Savaşı'na mı gireceğiz?"

'MERKEL'E 'BİZE BİRAZ DAHA PARA VERİN DEDİM'

Ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesini tarif eden Trump, şu ifadelerini kullandı:

"Biz onları koruyoruz. Almanya'da 40.000 askerimiz var. Bunu kimse bilmiyor. Ben ona (Merkel'e) dedim ki, ‘Biraz daha para verin bize'. O da bana, 'Donald, bu Alman halkının hoşuna gitmez' dedi. Ben de ona, ‘Biliyor musun, bu da Amerikan halkının hoşuna gitmez' dedim".

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