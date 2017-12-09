09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Apple'dan yeni hamle! Efsane geri dönüyor

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Apple'dan yeni hamle! Efsane geri dönüyor
iPhone'un tasarımcısı olarak bilinen John Ive Apple'daki görevine geri dönüyor.
Apple'dan yeni hamle! Efsane geri dönüyor Apple'dan yeni hamle! Efsane geri dönüyor Apple'dan yeni hamle! Efsane geri dönüyor

Efsane isimin gelişiyle birlikte Apple`ın tasarımıyla öne çıkan yeni bir telefon üzerinde çalıştığı söylentilerini ayyuka çıkardı.

iPhone'da iki parmak kullanılarak yakınlaştırma hareketinin mucidi olarak bilinen Apple'ın tasarım gurusu ünlü ismi John Ive işinin başına geri dönüyor. 2015 yılında şirketin tasarım bölümünün başındaki görevinden ayrılan Ive CEO Tim Cook'un görevinin başına geri dönmesi teklifini kabul etti.

Apple'ın yeni ürünlerinde tekrar güçlü bir tasarıma yönelmesi bekleniyor. Apple'dan Business Insider'a yapılan açıklamada, “Apple'ın yeni kampüsünün tamamlanmasıyla birlikte tasarım ekibimiz doğrudan John Ive'ye bağlandı” diye açıklama yapıldı.

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JOBS’TAN SONRA AĞIRLIĞI AZALMIŞTI
 
Kullanıcı arayüzü ekibi de Ive'ye bağlı olarak çalışacak. Apple'ın kurucularından Steve Jobs'un sağ kolu olarak bilinen Ive'nin şirketteki ağırlığı Jobs'un ölümünün ardından azalmıştı.

SÖZCÜ

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